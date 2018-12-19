«Вы позорите польский народ!» – в обнаглевшего поляка запустили стаканом в прямом эфире

19.12.2018

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» произошел очередной скандальный инцидент.

Поводом стала перепалка польского журналиста Якуба Корейбы с российским политологом Дмитрием Куликовым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Когда Куликов попытался объяснить, почему глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о непризнании республик Донбасса, польский журналист начал активно его перебивать и спорить с ведущим Владимиром Соловьевым и доказывать, что его не выгоняли с работы из МГИМО.

В итоге спор завершился тем, что Куликов запустил стакан с водой в сторону поляка.

«Это нормально? Это психически здоровый человек?», – заявил Корейба.

«Конечно ненормально. Нормально было бы, если бы попал… А если будете орать, подойду и врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку», – ответил ему Владимир Соловьев.

«Я вас не боюсь!», – выкрикнул Корейба

«Орите в Польше. Вы сейчас позорите польский народ. Вы – человек с непонятным паспортом и неясным гражданством!», – отрезал ведущий.

После этого Куликов продолжил объяснять, прочему Россия не признает республики Донбасса.

«Россия довольно долго не признавала Абхазию и Южную Осетию, но она их немедленно признала в тот момент, когда Саакашвили пожевал галстук и совершил свою провокацию. Лавров им объяснил ровно одно, что если пока мы не признаем эти республики, то это не значит, что мы их не признаем, если совершат провокацию”, – интерпретировал слова Лаврова политолог. – Россия не будет объявлять войну Украине, безусловно.

Мы ведь и с Грузией не вели никакой войны, у нас была операция по принуждению к миру, и это нужно хорошо понимать, потому что те войска, которые сосредоточены Украиной сейчас под Горловкой и на южном направлении под Мариуполем, это повторение сценария 2014 года, потому что оперативный замысел заключается в том, чтобы с Севера и Юга выйти к границе Российской Федерации и окружить республики. Началом такой операции может послужить та провокация, которую обозначил Денис Пушилин. Решение об этом будет приниматься Соединенными Штатами Америки».

Напомним, что после интервью Сергея Лаврова «Комсомольской правде», российский политолог Николай Платошкин заявил, что глава российского МИДа «позорно вилял» и всем уже надоела «двойственность, трусость и дряблость» российской внешней политики.