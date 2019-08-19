Вятрович похвастался внуками красноармейцев, ставших бандеровцами

19.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Сегодня на Украине якобы рождается постсоветская армия, которая способно победить Российскую Федерацию.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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«Я постоянно повторяю, что российскую армию в этой войне может победить только украинская армия, а не постсоветская. И она сейчас появляется на наших глазах. Есть случаи, когда эта война помирила тех, чьи деды во Второй мировой воевали по разные стороны. Когда рядом воюют внуки или правнуки воинов УПА и Красной армии, и сегодня они вместе защищают Украину. Это долгожданное примирение, но раньше не было готовности общества, а сейчас это совершенно искренне», – сказал Вятрович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Вятрович высказал сожаление, что не удалось завершить самую главную операцию по дерусификации населения – отменить День Победы

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