Вятрович призвал готовиться к войне за Крым и Донбасс

23.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина якобы находится в состоянии войны с Российской Федерацией, а потому Киеву нужно готовиться к дальнейшим боевым действиям.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, отвечая на вопрос, стоит ли возвращать Донбасс военным путем.

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«Очевидно, что Украина сейчас находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Очевидно, что украинцы сейчас должны быть готовы к тому, что, к сожалению, боевые действия могут возобновиться и надо будет защищать целостность Украины. Это не исключает дальнейшего дипломатического давления на Россию, но надо быть готовыми, как всегда, к войне. Тем более, имея под боком такое государство, как РФ. Здесь римский тезис si vis pacem, para bellum – то есть хочешь мира, готовься к войне – должен быть, наверное, ключевым для любого президента Украины», – сказал Вятрович.

По его словам, речь должна идти «о комплексе мер, которые могут привести к возвращению Донбасса, добавив, что «не стоит отбрасывать вероятность силового сценария».

«А возвращение Крыма?», – уточнило издание.

«Абсолютно так же», – ответил Вятрович.

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