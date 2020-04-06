06.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Выброшенная из маршрутки русофбка устроила лежбище под окнами Зеленского




Так называемые активисты, дежурящие сегодня под офисом президента Украины и требующие отказа от переговоров с республиками Донбасса, не имеют ничего общего с реальными участниками карательной операции на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении «Движения ветеранов Украины» в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно всю патриотическую общественность всколыхнула история о том, что волонтерку, которая ехала с похорон любимого, погибшего в зоне ООС, выбросили из маршрутки за требование выключить российской сериал. Был сильный хайп, много общественного внимания, и тому подобное. Позже эта же волонтер организовала бессрочный протест под Администрацией Президента. Не из-за маршрутки, а против признания ОРДЛО через консультативные советы при минской ТКГ.

И казалось бы, какое наше дело? Но все просто. Ярина Черногуз и ее друзья не стесняются использовать ветеранскую тему в своих целях. Можно сказать записывая себя в нашу ветеранскую общественность. Вся акция увешана военной атрибутикой, а люди странно богемного вида, которые лежат на земле в спальниках во время фото, одетые в форму.

Собратья из разных подразделений системно атакуют нас требованиями немедленно объяснить, кто эти люди, почему они там и главное – почему общественный протест с совершенно понятными требованиями выглядит как очередной перфоманс «творческой тусовки» в каком-то посольстве?

Ответы на эти вопросы сложные и неприятные. Ведь худшее, что может произойти с любой формой гражданского неповиновения – это его маргинализация и, как следствие, дискредитация в глазах общества. Единственный, кто выигрывает от подобного – это та самая власть, против которой якобы продолжается протест. И конечно же те, кто использует это для собственного грязного пиара, не гнушаясь при этом ничем», – говорится в заявлении.

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