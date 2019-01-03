Выдвижение Зеленского в президенты объявили еврейским заговором

03.01.2019

На предстоящих выборах президента Украина будет выбирать в первую очередь главнокомандующего, которым не может быть комик Владимир Зеленский, объявивший о намерении побороться за пост главы украинского государства.

Об этом заявила командир 11-го резервного батальона ДУК “Правый сектор” Елена Самбул (“Маруся Зверобой”), которую цитирует львовское информационное агентство “Вголос”, считающееся близким к ВО “Свобода”.

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“В этот раз я буду выбирать в первую очередь не президента, а главнокомандующего украинской армии. И это будет точно не Зеленский. Это перебор, Вова. Вчера на “плюсах” – это был перебор! Недостойный, несмешной, отвратительный, что унижает чувство величия моего государства в такие важные для нее минуты новых надежд на лучшее. Все дерьмо влезло с “плюсов” мне прямо в тарелки: Бойко, Тимошенко, Ляшко – надеюсь руководство канала подавится теми деньгами и желаю вам, чтобы в этом году вам то дерьмо боком вылезло”, – заявила боевик.

Также она не верит в самостоятельность Зеленского и называет его марионеткой.

“Я даже не воспринимаю серьезно Зеленского как лицо, способное действовать само по себе. Стопроцентная марионетка еврея, который просто играет с этим народом и этой страной, очевидно в свое удовольствие. Нет ни злости, ни разочарования. Просто противно, что мы докатились до такого”, – возмущается Зверобой.

Отметим, что Зеленский считается близким к олигарху Игорю Коломойскому, кроме украинского имеющего также гражданство Израиля и Кипра.

“Начинается антисемитская истерия по поводу Зеленского”, – высказался в своем блоге по этому поводу директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

“Прекрасный и проверенный метод”, – в свою очередь добавил днепропетровский блогер Макс Бужанский.

Примечательно, что в 2014 году Коломойского называли спонсором правосеков, но теперь он называет “Правый сектор” и его основателя Дмитирия Яроша “одноразовым проектом”.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, в 72-страничном документе, который опубликовало израильское министерство по делам диаспоры, Украина названа лидером постсоветского пространства по частоте вербальных нападок и насильственных действий в отношении евреев, их собственности, святынь и общинных институтов.