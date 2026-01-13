Выкрутасы партии Ле Пен: Французские войска не посылать, но Россию всё равно подчинить

Максим Столяров.  
13.01.2026 16:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 675
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Франция


Председатель французской партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» Жордан Барделла выступает категорически против размещения вооружённого контингента Франции на Украине без согласия Москвы.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы подтверждаем наше желание скорейшего прекращения огня и твёрдых гарантий безопасности для Украины. Однако мы [в Елисейском дворце] напомнили о нашем несогласии с отправкой французских войск в зону конфликта… Мы за то, чтобы после прекращения огня Украина могла получить гарантии безопасности, и чтобы переговоры не окончились на условиях России.

Но мы выразили и наши оговорки, что солдаты французской армии не могут быть развёрнуты в рамках гарантий безопасности. Это было бы возможно только в том случае, если бы Россия согласилась на это», – сказал Барделла.

Тем не менее, он высказался о поддержке ряда условий, высказанных «коалицией желающих» в Париже, вроде воздушного контроля и буферной зоны.

«Италия и Мелони также высказали оговорки по размещению национальных солдат на фронте. Со своей стороны, мы заявили о полной готовности поддержать развёртывание сил миротворцев под эгидой ООН», – добавил француз.

