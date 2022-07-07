«Вымпел ВСУ «Умри на Змеином» нашёл своих героев» – Шурыгин

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Новости Украины

Удар ВКС РФ по украинскому десанту, который высаживался на острове Змеиный для пиара с водружением флага Украины, не только уничтожил живую силу противника, но и разрушил часть причала, без которого теперь попасть с моря на остров могут разве что альпинисты.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ВСУ не так давно учреждён вымпел под названием «Умри на Змеином». Поэтому за него идёт серьёзная борьба, за обладание. Там надо понимать, что кроме того, что мы просто нанесли удар, мы ещё обвалили вторую часть причала, который там находился. Теперь высадиться на этот остров практически невозможно, только если альпинисты. А самое главное, куда потом оттуда альпинистам бежать. Поэтому, конечно, это была дико позорная страница, как это обычно бывает у наших соседей. Когда они сначала на всю страну заявили, что остров наш и флаг реет. Потом, когда этот флаг никто не увидел, объяснили, что он есть, реет, но только в плоскости. Когда им сказали, что и это не видно, они сказали – вы не поняли, мы его сбросили, мы его сняли с одесского шпиля, и он там лежит. Но когда стало понятно, что это полная лажа, они послали очередных людей на смерть. Утилизировали. Вымпел вручен», – резюмировал Шурыгин.

Напомним, ранее экс-замглавы СБУ категорически не рекомендовал ВСУ высаживаться на Змеином после того, как его покинули российские войска.

Экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв также считает данную операцию бессмысленной.

«Украина провела очередной флешмоб, практическая польза от которого нулевая. Надо освобождать Одессу, а остров Змеиный будет к ней приятным довеском, который мы получим автоматически», – прокомментировал политик в своём тг-канале.

В свою очередь, политолог Сергей Марков отметил, что все оказались «в выигрыше»: офису Зеленского достался пиар и фото в СМИ, российской стороне – потери ВСУ и демилитаризированный остров Змеиный.

«Змеиный. 1. Украдкой ночью, потому что без разрешения армии России, несколько украинских военных подплыли на лодке, установили флаг Украины, дождались рассвета и сфотографировались с флагом.

С утра по Змеиному был нанесен ракетный удар армии России. Часть украинских военных убита, другие ранены, и все уехали на лодке со Змеиного. Ранее все мировые СМИ дали ложное фото с флагом Украины на Змеином. Фото было старое. Все смеялись над Зеленским. После этого позора Зеленский, который специалист по пиару, в том числе военному, потребовал ценой жизни украинских военных сделать новое фото с флагом Украины на Змеином. Сейчас приказ Зеленского выполнен. Новое фото с флагом Украины на Змеином есть. Солдаты Украины убиты. Солдат Украины на Змеином нет. Пиар и фото в СМИ есть. Пиар-война», – разложил попунктно ситуацию политолог в своём телеграм-канале.