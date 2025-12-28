Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экономическая реальность вносит коррективы в планы Кишинева по диверсификации энергопоставок. Дороговизна электроэнергии из Румынии заставляет власти Молдовы задуматься о возврате к поставкам с Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье.

В этом случае Правобережье получило бы возможность сохранить тарифы для населения, а Левобережье – пополнить бюджет благодаря загрузке мощностей станции.

Возможен ли этот энергетический союз, и что сейчас происходит в отношениях между берегами Днестра – обсуждаем с экспертом Финуниверситета при правительстве России Игорем Шорниковым.

– В Молдове дефицит электроэнергии, страна закупает ее втридорога, а тут еще ЕС отказывается далее финансировать социальные выплаты населению. На этом фоне периодически обсуждается возможность возобновления контракта с МГРЭС. Насколько вероятен этот сценарий и под каким соусом Молдова может это подать?

– Молдавская ГРЭС – созданный в советское время крупный узел, связывающий энергосистемы Молдовы, Украины и Румынии. Станция могла работать в полную силу благодаря дешевому российскому газу. С распадом СССР выработка электроэнергии упала, но МГРЭС сохранила доминирующее значение в регионе. Прекращение газового транзита через Украину с 1 января 2025 года и отказ Кишинева от закупок электроэнергии на ГРЭС выглядели как спланированный подрыв энергосистемы, угрожающий экономической состоятельности обоих берегов Днестра.

Диверсия прошла успешно, целый год Приднестровье обеспечивало элементарные потребности населения за счет гуманитарных поставок газа, а Молдова – за счет закупок электроэнергии в Румынии – самой дорогой в Европе. Сочетание коллапса энергосистемы на Украине и низкого ветропотока в Румынии зимой – стало бы путем к гуманитарной катастрофе.

Не будем углубляться в то, кому выгоден этот кризис и как его планируют использовать. Важно, что власти РМ выступают тут исполнителями рекомендаций Брюсселя и Лондона.

Поэтому ответ на вопрос о вероятности возобновления поставок электричества с МГРЭС напрямую зависит от политической субъектности Кишинева. Если Молдова обладает хоть толикой суверенитета, такие поставки должны начаться. И неважно, под каким соусом это подадут населению. В ином случае надо ожидать развития кризисных сценариев в регионе.

– Глава ПМР Вадим Красносельский предложил Кишиневу совместно бороться с наркотрафиком, с загрязнением Днестра, отметил, что молдавская сторона «где-то помогает, идет навстречу» в вопросе газоснабжения. Это какое-то «потепление» или вынужденная тактическая деэскалация?

– Несмотря на людоедскую политику Кишинева последних лет, Приднестровье раз за разом демонстрирует открытость к сотрудничеству и готовность к диалогу. А иного пути сохранить хотя бы относительную стабильность в текущих условиях нет.

Да, на мой взгляд, инициативы президента Красносельского направлены на деэскалацию напряженности в отношениях с молдавскими властями. Есть надежда, что добрая воля Тирасполя затормозит реализацию негативных сценариев.

– Как активизация мирных инициатив по Украине может отразиться на ситуации вокруг Приднестровья?

– Если мирный процесс все же начнется в ближайшее время, это вовсе не означает остановку боевых действий на Украине. Это признают и в Вашингтоне. Поэтому даже начало переговоров не выводит Приднестровье из зоны риска.

Отдельные эксперты в Киеве почему-то считают Приднестровье ахиллесовой пятой России, точкой, на которую можно давить ради уступок на других направлениях. Глобалисты ради срыва невыгодного им мирного диалога вполне могут решиться на провокацию.

Но, как показал опыт курской авантюры 2024 года, реакция российского общества на новые провокации может быть совсем не такой, как ожидают в западных мозговых танках. А в случае Приднестровья непредсказуемая общественная реакция может последовать не только в России, но и в странах ЕС.

Так что Приднестровье в разрезе европейской безопасности – вовсе не ахиллесова пята, а скорее ящик Пандоры, и лучше его не трогать.