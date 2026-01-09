Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера «Маринера», который шел под флагом РФ и был захвачен США в ходе совместной с Великобританией операции в Северной Атлантике по обвинению в нарушении американских санкций.

«Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США», – сообщает МИД РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ветеран СВО и Чеченской войны, общественно-политический деятель Иван Отраковский недоволен:

«У нас отжали танкеры и нефть, вернув из экипажей двух соотечественников, а МИД РФ выражает за это признательность руководству США. А теперь представьте, что было бы, если бы РФ захватила американские танкеры с нефтью».

Депутат Госдумы Евгений Федоров соглашается:

«Как видите, Россия выражает благодарность США в связи с мягкими и гуманными действиями при захвате судна под Российским флагом».

Бывший политзаключенный из Запорожья, ныне переехавший в Россию журналист издания «Украина.ру» Павел Волков не видит ничего удивительного:

«Просто потому, что России нечем всерьез ответить американцам, а американцам не нужна эскалация с Россией… Им нужна сделка по разделу сфер влияния. Неравноценная, естественно, но кто доктор, что у РФ такая маленькая в мировом масштабе экономика? И главное, что в момент передачи Путину через Дмитриева, по всей видимости, почти последней итерации проекта мирного договора, все на практике поняли, какова уязвимость теневого нефтяного флота РФ, а значит и военного бюджета РФ».

Депутат Госдумы Евгений Попов считает, что МИД следовало бы добиваться освобождения всего экипажа:

«Хорошо бы и грузинских граждан вернуть и украинских (если захотят). Они работали под нашим флагом, и должны быть освобождены. Как и само судно».

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжает грозить: