10.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Из-за серьёзного экономического кризиса жители Украины уезжают в ближние европейские страны – работать прислугой для тех, кто обслуживает более состоятельную Западную Европу.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Алексей Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы и украинки едут работать в Польшу, чистить сортиры. Знаете почему? Потому что поляки в свою очередь едут чистить сортиры дальше», – отметил Мартынов.

В свою очередь, депутат Государственной думы Алексей Журавлёв подчеркнул, что все высококвалифицированные кадры из Украины переезжают жить и работать в Россию.

«В России действительно работают люди, которых мы забирали целыми оборонными заводами и перевозили под Тулу и в Ижевск. Там работают высококвалифицированные украинцы, которые поняли, что на Украине у них будущего нет. Потому что они поняли, что им либо ехать чистить унитазы, или в России работать инженерами», – заключил Журавлёв.

Напомним, ранее в Киеве отметили, что разговоры о противодействии выдаче российских паспортов на Украине не имеют никакого смысла, потому что огромное число людей по всем областям «Неньки» уже получили гражданство РФ .

Кроме того, в Киеве отметили, что сфера большого спорта на Украине настолько запущена, что спортсмены уезжают не только в РФ , США или Швейцарию, но даже в относительно небогатые страны.