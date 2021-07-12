12.07.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Дзен, Молдова, Политика, Россия
Просмотров:

Выводить миротворцев из Приднестровья не будем – сенатор

Победа на парламентских выборах в Молдавии прозападной партии «Действие и солидарность», подконтрольной президенту Майе...

Победа на парламентских выборах в Молдавии прозападной партии «Действие и солидарность», подконтрольной президенту Майе Санду – это результат недоработки коалиции коммунистов и социалистов во главе с бывшими главами государства Владимиром Ворониным и Игорем Додоном.

Теперь Молдавию ждет усиление курса на Запад и возможное обострение отношений с Россией и Приднестровьем.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Об этом «ПолитНавигатору» заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«К сожалению, с учетом предвыборной программы партии Майи Санду, победили прозападные силы. Да, это угроза и для взаимоотношений Молдовы с Россией, и для Приднестровья – безусловно, так и есть. Но как это будет развиваться дальше, как будут работать победители, какие решения они будут принимать – жизнь покажет. Очень часто бывает, что те политические силы, которые проходят на одних лозунгах, эти лозунги не реализуют. Но я могу сказать, что, по всей видимости, у блока коммунистов и социалистов были ошибки в предвыборной работе», – сказал сенатор.

«Что касается нашей реакции и позиции по Приднестровью – мы с ним работаем, достаточно глубоко, там находится ограниченный контингент наших войск – понятно, что мы его выводить не будем», – заявил Цеков.

Напомним, по данным молдавского ЦИК, обработка 95% бюллетеней показывает, что партия «Действие и солидарность набирает 48%, коалиция коммунистки в социалистов – 30% голосов избирателей. В парламент также проходит партия «Шор» с показателем 6,43%.



Таким образом, правые проевропейцы получают единоличное парламентское большинство. Теперь эта политическая сила сможет самостоятельно сформировать правительство и, вероятно, возьмет абсолютную с власть в РМ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть