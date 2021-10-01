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01.10.2021 18:45 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Конфликт, Косово, Общество, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал
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Взбешенный соглашением с Сербией косовский политик-бандит обвинил Курти в работе на Путина

Лидер преступного клана, оправданный Гаагским трибуналом военный преступник, экс-«премьер-министр» и лидер партии «Альянс за...

Лидер преступного клана, оправданный Гаагским трибуналом военный преступник, экс-«премьер-министр» и лидер партии «Альянс за будущее Косово» Рамуш Харадинай заявил, что вчерашнее соглашение отбросило край на десять лет назад.

По мнению политика и бандита, договоренности в Брюсселе ударили по суверенитету Косово.

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«Вчера Косово были нанесены два наиболее чувствительных с момента провозглашения независимости удара, – сказал Харадинай. – И эти удары были нанесены не извне, не нашими врагами, а марионеточным и безответственным правительством и премьер-министром. Было подписано соглашение о том, чтобы вернуть Косово на 10 лет назад, пошатнув суверенитет страны».

Бывший полевой командир «Армии освобождения Косово» назвал нынешнего «премьер-министра» Косово Албина Курти «мошенником, который сделал достаточно, чтобы отправиться в отставку». Также для красного словца он назвал правительство паналбанской партии «Самоопределение» – «пророссийским», отметив, что сам глава кабинета «служит интересам Владимира Путина».

«Я призываю албанских левых патриотов не поддерживать левых анархистов, которые служат интересам Путина», – добавил Харадинай, вспомнив, что изначально паналбанское «Самоопределение» позиционировало себя как марксистская партия.

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