01.10.2021 18:45 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Лидер преступного клана, оправданный Гаагским трибуналом военный преступник, экс-«премьер-министр» и лидер партии «Альянс за будущее Косово» Рамуш Харадинай заявил, что вчерашнее соглашение отбросило край на десять лет назад.

По мнению политика и бандита, договоренности в Брюсселе ударили по суверенитету Косово.

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«Вчера Косово были нанесены два наиболее чувствительных с момента провозглашения независимости удара, – сказал Харадинай. – И эти удары были нанесены не извне, не нашими врагами, а марионеточным и безответственным правительством и премьер-министром. Было подписано соглашение о том, чтобы вернуть Косово на 10 лет назад, пошатнув суверенитет страны».

Бывший полевой командир «Армии освобождения Косово» назвал нынешнего «премьер-министра» Косово Албина Курти «мошенником, который сделал достаточно, чтобы отправиться в отставку». Также для красного словца он назвал правительство паналбанской партии «Самоопределение» – «пророссийским», отметив, что сам глава кабинета «служит интересам Владимира Путина».

«Я призываю албанских левых патриотов не поддерживать левых анархистов, которые служат интересам Путина», – добавил Харадинай, вспомнив, что изначально паналбанское «Самоопределение» позиционировало себя как марксистская партия.