Взорвалось судно, которое шло «теневым» «зерновым коридором»

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Украинская сторона заявила о поражении российской ракетой сухогруза под флагом Либерии, которое заходило в порт Южный Одесской области вопреки предостережениям Минобороны РФ о том, что Москва после разрыва «зерновой сделки» будет считать перевозчиками вооружений все плавсредства, направляющиеся в украинские порты.

«ПолитНавигатор» только сегодня сообщал, что Киев хвалился успешной работой «теневого» «зернового коридора», который был запущен Украиной, несмотря на отсутствие договоренностей с Россией и Турцией, а также ООН. Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснял, что треть черноземов выкуплены Западом, и западные владельцы кровно заинтересованы в вывозе зерна за границу. Правда, украинский Минтранс уверяет, будто пострадавшее судно должно было транспортировать руду в Китай – явно с расчетом на то, чтобы поссорить Москву и Пекин.

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К слову, хоть украинский официоз сразу же и обвинил Россию в ударе ракетой, но достаточно изучить снимки надстройки судна – визуально она получила довольно незначительные повреждения по сравнению, например, с российскими кораблями на верфях Крыма, по которым попали ракеты НАТО.







Поэтому уже выдвигаются версии, что в сухогруз в момент захода в порт могла попасть по ошибке украинская зенитная ракета или дрон-камикадзе ВСУ.

Из находившихся на борту погиб лоцман, ранен еще один сотрудник порта, а также члены экипажа – граждане Филиппин.

Так или иначе, но канал «Типичная Одесса» сообщает подробности, которые позволяют предположить, что Киев тут же начал заметать следы – то ли прятать перевозившееся на Украину оружие, то ли инсценировать удар именно российской ракетой.

«В порту Южный судно, в которое прилетело, обложили сбушники, и на территорию порта никого не пускают – даже из органов. По рассказам очевидцев, срочно выгружают судно. Выводы делаем сами», – пишут авторы канала.

«Осуществляется срочная разгрузка судна. Очевидно, что необходим повторный удар. Тем более посторонние эвакуированы», – заметил волонтер Владимир Романов, помогающий СВО.

Украина, несомненно, будет использовать ЧП для обвинений России в «терроризме» и апеллировать к НАТО.

«Противник пресекает расширение работы нового коридора в прибрежных водах для вывоза уже не только зерна, а любого украинского экспорта, что полностью игнорирует морскую блокаду. Интересно будет наблюдать, какие аргументы выдвинет Киев, чтобы просить в данном вопросе защиты союзников, ведь этот инцидент уже выходит за рамки вопроса глобальной продовольственной безопасности», – пишет украинский политик из Одессы Вячеслав Азаров.

Отслеживающий на гранты Запада активность в Черном море бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко публикует в своем блоге дальнейшую логику действий бандеровского режима:

«1.Быстрые и эффективные компенсации из созданного страхового фонда семьи погибшего (наши соболезнования…) и раненым, а также компенсация убытков судовладельцу. Это будут оценивать все участники процесса и морское сообщество во всем мире. 2.Дальнейшее усиление прикрытия нового коридора и портов. 3.Быстрые и аргументированные обращения к международным организациям (морским в том числе, а также мощным морским профсоюзам) относительно квалификации действий РФ как морского пиратства. С соответствующими последствиями для российского судоходства. Работаем. Командование Сил обороны юга абсолютно правильно быстро проинформировали», – написал Клименко.