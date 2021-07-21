21.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Скандал, Украина
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Взрыв «консервы» Крюковой повлек цепную реакцию – начали взрываться другие «консервы»

Новости УкраиныСаморазоблачение замредактора украинского оппозиционного издания «Страна» Светланы Крюковой, агрессивно отреагировавшей на статью Владимира Путина...

Саморазоблачение замредактора украинского оппозиционного издания «Страна» Светланы Крюковой, агрессивно отреагировавшей на статью Владимира Путина о единстве разделенного русского народа в РФ и на Украине, оказалось не последним – инцидент позволил вскрыть и другие симпатизирующие бандеровцам фигуры.

Об этом в своем блоге рассуждает киевский политолог Александр Семченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обращает внимание на то, что в поддержку Крюковой выступила популярная телеведущая Диана Панченко, трудоустроенная в медиа-холдинге Виктора Медведчука. Панченко, как сообщал «ПолитНавигатор», недавно поехала вести фестиваль «Славянский базар», и прямо из Минска опубликовала в фейсбуке сообщение, осуждающее критику Крюковой.

Панченко заверила, что, хоть и не поддерживает мнение коллеги, но уважает ее право на свое мнение (то есть, например, называть День Победы «победобесием»). Панченко похвалилась, что сама шесть лет работает на оппозиционном телеканале и не уволилась в самые тяжелые времена репрессий против него.

«Спасибо Крюковой. Взрыв одной «консервы» повлек за собой цепную реакцию, начали взрываться другие «консервы». И некоторые говорят: «Нужно, чтобы Панченко извинилась за поддержку Крюковой» и так далее. Не нужно – человек себя проявил. Нужно запомнить Панченко, тех, кто там еще проявляет, кто рассказывает о журналистах Степанец и Полуеве, что тоже офигенные журналисты. Вылизывают Гордона так, что я не знаю, у него нормально вообще с процессом освобождения от отходов своего организма, как они его вылизывают. Еще есть журналисты, в которых люди влюбляются: «Ой, какие они хорошие, высказали одну-две-три-четыре здравых мысли. А по жизни – ну ладно», – комментирует ситуацию политолог Семченко.



На выступление Панченко отреагировала и киевский юрист-международник Елена Лешенко, намекнув, что своей поддержкой Крюковой Панченко «вскрылась» сама.

«Естественный отбор», так «естественный отбор». И лучше уже все сразу, чтобы не питать лишних иллюзий и потом снова не выбрать на свои головы очередные «консервы». И да, короны посбивать надо, а то приросли уже сильно и возомнили о себе слишком много. Прям «избранными» себя назначили. Не от большого ума, конечно же», – констатировала Лешенко.

Далее ситуация стала развиваться как в сериале – обиженная Панченко добыла «компромат» на Лешенко, опубликовав в своем блоге решение суда о наказании юристки за вождение в нетрезвом виде.

«В марте прошлого года, в полвторого ночи,  пьяная Елена мчала на своём Лексусе без ближнего света. Была задержана. В результате – оштрафована и лишена прав. Суд доказал пьянство за рулём. Чтоб не быть голословной, прилагаю соответствующее постановление.

Ко всему прочему, моральный авторитет Лешенко обвинила меня в продажности. Мол, за деньги с потрохами сдала свои убеждения Офису Президента. Лешенко так усердно досказывала это, вроде сама имела опыт. Выясняется, я не ошиблась.

Два года назад Елена, ненавидящая власть, не погнушалась получить «Заслуженного адвоката» от Зеленского. Я заслуженного журналиста не получила. А Елена – заслужила», – написала Панченко в своем блоге.

Лешенко же записала видеообращение и пригрозила судом за публикацию персональных данных:



«Диана Панченко после наших несколькодневных политических баталий, вместо аргументов, каких-либо вообще, решила опубликовать мои личные данные и решение суда первой инстанции о том, что меня привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Смотрите, я за рулем, вот мои права. Диана, если бы вы были реальным журналистом, вы бы проверяли информацию, которую вам сливают. Но вы не проверили. Вы незаконно получили доступ к материалам дела, и мы с этим тоже разберемся, каким образом у вас оказалось решение суда, и что вы там еще рассказывали.

Вы распространили мои личные данные, нарушили закон. Решение это было отменено Апелляционным судом как незаконное. Теперь у вас есть два варианта – либо вы приносите мне публично извинения и удаляете эту публикацию, либо мы встретимся с вами в суде», – заявила юрист.

Ситуацию вокруг Крюковой осудила и киевская правозащитница Елена Бережная. Она возмущена, почему допустившая оскорбительные выражения о Дне Победы журналистка до сих пор не уволена из оппозиционного издания.

«Крюкова, наконец, проявила свою продажную сущность , ранее искусно скрываемую от многих… Эта писака цинично поглумилась над памятью миллионов наших Героев -Освободителей мира от нацизма…  Это неудивительно, так как Крюкова всегда кормилась подачками от заказчиков статей: филатовых , онищенковых, фуксманов , кив, корбанов, фуксов и других…

Что касается главного редактора издания Гужвы, то после моей публикации 2 июня этого года на своём аккаунте поста о необъективности статьи на сайте «Страна.UA» о последствиях убийства мирных граждан в Луганске 2 июня 2014 года, Гужва меня забанил. Хотя я лично приводила его к руководству миссий ООН, ОБСЕ, уполномоченному по правам человека, благодаря обращению нашего Института, он оперативно получил статус политического беженца в Австрии! Валентина Павловна Бузина считала его вторым своим сыном. Однако всех, кто стал критиковать Крюкову и возмущаться её опусом на странице сайта Страна.UA, главный редактор Гужва стал банить, тем самым соглашаясь с ее мнением», – комментирует Бережная.

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