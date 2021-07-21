Взрыв «консервы» Крюковой повлек цепную реакцию – начали взрываться другие «консервы»

21.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Саморазоблачение замредактора украинского оппозиционного издания «Страна» Светланы Крюковой, агрессивно отреагировавшей на статью Владимира Путина о единстве разделенного русского народа в РФ и на Украине, оказалось не последним – инцидент позволил вскрыть и другие симпатизирующие бандеровцам фигуры.

Об этом в своем блоге рассуждает киевский политолог Александр Семченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обращает внимание на то, что в поддержку Крюковой выступила популярная телеведущая Диана Панченко, трудоустроенная в медиа-холдинге Виктора Медведчука. Панченко, как сообщал «ПолитНавигатор», недавно поехала вести фестиваль «Славянский базар», и прямо из Минска опубликовала в фейсбуке сообщение, осуждающее критику Крюковой.

Панченко заверила, что, хоть и не поддерживает мнение коллеги, но уважает ее право на свое мнение (то есть, например, называть День Победы «победобесием»). Панченко похвалилась, что сама шесть лет работает на оппозиционном телеканале и не уволилась в самые тяжелые времена репрессий против него.

«Спасибо Крюковой. Взрыв одной «консервы» повлек за собой цепную реакцию, начали взрываться другие «консервы». И некоторые говорят: «Нужно, чтобы Панченко извинилась за поддержку Крюковой» и так далее. Не нужно – человек себя проявил. Нужно запомнить Панченко, тех, кто там еще проявляет, кто рассказывает о журналистах Степанец и Полуеве, что тоже офигенные журналисты. Вылизывают Гордона так, что я не знаю, у него нормально вообще с процессом освобождения от отходов своего организма, как они его вылизывают. Еще есть журналисты, в которых люди влюбляются: «Ой, какие они хорошие, высказали одну-две-три-четыре здравых мысли. А по жизни – ну ладно», – комментирует ситуацию политолог Семченко.

На выступление Панченко отреагировала и киевский юрист-международник Елена Лешенко, намекнув, что своей поддержкой Крюковой Панченко «вскрылась» сама.

«Естественный отбор», так «естественный отбор». И лучше уже все сразу, чтобы не питать лишних иллюзий и потом снова не выбрать на свои головы очередные «консервы». И да, короны посбивать надо, а то приросли уже сильно и возомнили о себе слишком много. Прям «избранными» себя назначили. Не от большого ума, конечно же», – констатировала Лешенко.

Далее ситуация стала развиваться как в сериале – обиженная Панченко добыла «компромат» на Лешенко, опубликовав в своем блоге решение суда о наказании юристки за вождение в нетрезвом виде.

«В марте прошлого года, в полвторого ночи, пьяная Елена мчала на своём Лексусе без ближнего света. Была задержана. В результате – оштрафована и лишена прав. Суд доказал пьянство за рулём. Чтоб не быть голословной, прилагаю соответствующее постановление. Ко всему прочему, моральный авторитет Лешенко обвинила меня в продажности. Мол, за деньги с потрохами сдала свои убеждения Офису Президента. Лешенко так усердно досказывала это, вроде сама имела опыт. Выясняется, я не ошиблась. Два года назад Елена, ненавидящая власть, не погнушалась получить «Заслуженного адвоката» от Зеленского. Я заслуженного журналиста не получила. А Елена – заслужила», – написала Панченко в своем блоге.

Лешенко же записала видеообращение и пригрозила судом за публикацию персональных данных:

«Диана Панченко после наших несколькодневных политических баталий, вместо аргументов, каких-либо вообще, решила опубликовать мои личные данные и решение суда первой инстанции о том, что меня привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Смотрите, я за рулем, вот мои права. Диана, если бы вы были реальным журналистом, вы бы проверяли информацию, которую вам сливают. Но вы не проверили. Вы незаконно получили доступ к материалам дела, и мы с этим тоже разберемся, каким образом у вас оказалось решение суда, и что вы там еще рассказывали. Вы распространили мои личные данные, нарушили закон. Решение это было отменено Апелляционным судом как незаконное. Теперь у вас есть два варианта – либо вы приносите мне публично извинения и удаляете эту публикацию, либо мы встретимся с вами в суде», – заявила юрист.

Ситуацию вокруг Крюковой осудила и киевская правозащитница Елена Бережная. Она возмущена, почему допустившая оскорбительные выражения о Дне Победы журналистка до сих пор не уволена из оппозиционного издания.

«Крюкова, наконец, проявила свою продажную сущность , ранее искусно скрываемую от многих… Эта писака цинично поглумилась над памятью миллионов наших Героев -Освободителей мира от нацизма… Это неудивительно, так как Крюкова всегда кормилась подачками от заказчиков статей: филатовых , онищенковых, фуксманов , кив, корбанов, фуксов и других… Что касается главного редактора издания Гужвы, то после моей публикации 2 июня этого года на своём аккаунте поста о необъективности статьи на сайте «Страна.UA» о последствиях убийства мирных граждан в Луганске 2 июня 2014 года, Гужва меня забанил. Хотя я лично приводила его к руководству миссий ООН, ОБСЕ, уполномоченному по правам человека, благодаря обращению нашего Института, он оперативно получил статус политического беженца в Австрии! Валентина Павловна Бузина считала его вторым своим сыном. Однако всех, кто стал критиковать Крюкову и возмущаться её опусом на странице сайта Страна.UA, главный редактор Гужва стал банить, тем самым соглашаясь с ее мнением», – комментирует Бережная.