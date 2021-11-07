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07.11.2021 19:20
(Мск), Донецк,
Сергей Вредников
 
Война, ВСУ-убийцы, Донбасс
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Взрывное устройство с беспилотника ВСУ изувечило защитника ДНР

В Донбассе в результате применения украинскими боевиками беспилотника получил тяжёлые ранения один защитник Донецкой...

В Донбассе в результате применения украинскими боевиками беспилотника получил тяжёлые ранения один защитник Донецкой Народной Республики.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный корреспондент Георгий Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Защитник ДНР получил тяжёлые ранения в районе населённого пункта Красный Партизан. Многочисленные осколочные всего тела, уже ампутирована рука», – написал он.

На данный момент медики борются за жизнь защитника Донбасса.

По предварительной информации, причиной стал боеприпас, сброшенный с украинского беспилотного летательного аппарата.

Напомним, накануне в результате очередного обострения под огнём украинских боевиков один защитник Донбасса погиб, двое получили ранения.

Ранее начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала пообещал, что Украина будет применять по позициям армии ЛДНР не только запрещенные Минскими соглашениями ударные беспилотники, но и вообще весь комплекс вооружений.

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