«Я не предатель!». Премьер Черногории оправдывается за решение избавиться от принципиального министра

07.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич написал открытое письмо народу Черногории, в котором заявил, что инициировал отставку министра юстиции и прав человека Владимира Лепосавича «с тяжелым сердцем».

Свое решение глава черногорского правительства объяснил тем, что вынужден идти не неприятные компромиссы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем открытом письме Кривокапич написал: «Я принял решение с тяжелым сердцем, чтобы спасти вас, а не предать вас».

«Я не предам ни страну, которую я возглавляю, ни всех людей, которые видели во мне надежду на то, что Черногория может воскреснуть и засиять тем гордым великолепием, которое она сияла веками, – завил черногорский премьер. – Дорогие соратники, братья и сестры, поймите, пожалуйста, что борьба за достойную жизнь не окончена, но перенесена в грязное поле политики, что предполагает некоторые компромиссы, которые не всегда должны быть четко видны почетному и честному миру, который вступил в эту борьбу вместе со мной».

Он подчеркнул, что как «человек, занимающий ответственную и важную государственную должность, он должен учитывать несколько различных факторов, прежде чем принимать какое-либо решение».

«Чтобы мы шли вперед от имени коалиции победителей августовских выборов, мы подписали соглашение, в котором из-за разнородности коалиции мы не решили не разрывать каждый в свою сторону стратегический курс страны. Мы договорились не разделять проблемы, которые служили Демократической партии социалистов (диктатора Мило Джукановича – ред.) рычагами, с помощью которых они разделяли нас политически и держали нас в подчинении…

После того, как я публично укорил министра Владимира Лепосавича, некоторые из вас обвинили меня в государственной измене. Честные, прекрасные и благородные люди Черногории, у меня тысяча недостатков, но я никогда не был предателем и не буду!».

Он пояснил, что его запрос на отставку министра Лепосавича последовал не только из-за его заявления министра по Сребренице (министр отказался признавать липовый, сконструированный западными политтехнологами» геноцид»).

Владимир Лепосавич.

«Лепосавич, а также все министры этого правительства должны хорошо знать, что следует подчинять личные взгляды вопросу выживания нашего правительства. Это трудная задача означает, что мы не можем позволить себе роскошь выражать личные взгляды, если они противоречат соглашению, которое мы приняли, войдя в состав правительства. Министр Лепосавич, которого я считаю умным человеком, позволил себе такую ​​роскошь», – добавил Кривокапич.

При этом кризис в правительстве из-за возможной отставки Владимира Лепосавича уже наметился. Так, сербские партии – Демократический фронт, Демократическая Черногория, Правильная Черногория, а также Рабочая партия и Народная социалистическая партия заявили о том, что не поддержат отставку принципиального министра. В то же время либералы из гражданской платформы URA, чей лидер – албанец Дритан Абазович, является вице-премьером, уже заявили, что поддерживают предложение Кривокапича об отставке Лепосавича. Отставку поддержала и националистическая оппозиция в лице Демократической партии социалистов диктатора Мило Джукановича.

Напомним, что после отказа Владимира Лепосавича признать «геноцид в Сребренице» послы США и стран ЕС потребовали от руководства Черногории сделать это на государственном уровне, что до сих пор сделал только Абазович.

Решение Кривокапича об отставке Лепосавича спровоцировало массовые беспорядки в крупных черногорских городах, где местные сербы вышли на улицы в поддержку принципиального министра.

Боснийский шахтерский городок Сребреница в последние десятилетия стал предметом политических спекуляций. Во время войны 90-х он и соседняя Жепа были превращены в исламистские анклавы, из которых банды под командованием оправданного Гаагой кровавого военного преступника Насера Орича нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, поголовно вырезая их население и сжигая дома и церкви.

Стоящие на границе анклавов миротворцы ООН никак не препятствовали этому. После очередной подобной провокации в 1995 году командование Войска Республики Сербскойприняло решение ликвидировать бандитские анклавы у себя в тылу.

Войскам боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича удалось занять Сребреницу и Жепу, откуда было целенаправленно эвакуированы все женщины и дети. После чего сербы расстреляли более сотни взятых в плен исламистских боевиков, причем приказа командования по их уничтожению не было, однако командиры и солдаты, у многих из которых бошнякскими сепаратистами были вырезаны родственники, проявили самоуправство в этом вопросе.

На основании произошедшего западными потитехнологами был создан мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов.

После этого удара инициатива перешла к бошнякской и хорватской сторонам, которым в результате совместного блицкрига удалось зачистить большую часть непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии, ликвидировать союзную сербам мусульмано-югославскую Республику Западная Босния и занять районы, ранее контролируемые боснийскими сербами, где прошли зачистки местного сербского населения.

Далее США усадили стороны конфликта за стол переговоров, принудив подписать Дейтонские соглашение, превратившие БиГ, по сути, в протекторат Запада. Мифический «геноцид» также позволил Западу расправиться с руководством боснийских сербов, в частности к пожизненному заключению Гаагским трибуналом были приговорены генерал Ратко Младич и президент Республики Сербской Радован Караджич.

Согласно лживой и не подтвержденной фактами идее «геноцида в Сребренице», формирования ВРС уничтожили в городке восемь тысяч «мужчин и юношей». При этом в число «жертв» занесли не только расстрелянных пленных, но и останки всех погибших на этой территории в течении нескольких лет кровопролитного конфликта, включая и сербов, а также вполне себе живых людей, которые впоследствии «оживали» во время выборов и при эмиграции за рубеж.

«Если бы армия Республики Сербской хотела провести геноцид, то она закрыла бы анклав, чтобы никто не смог убежать. Вместо этого с юго-востока и востока были оставлены коридоры для беспрепятственного выхода мирных жителей, – написал в своей книге португальский генерал Карлос Мартинс Бранко, бывший в 90-е заместителем главы миссии ООН по Хорватии и Боснии и Герцеговине. – В ходе штурма Сребреницы было много погибших, но даже по истечении двадцати с лишним лет никто не может назвать точное число жертв и характер смерти: были ли это военные, убитые в ходе боев, казненные военнопленные, гражданские лица.

Цифра в восемь тысяч человек превратилась в неприкосновенную правду, и любой, кто позволит усомниться в ней, автоматически будет обвинен в отрицании геноцида. Тот факт, что 3000 человек, которые были объявлены пропавшими без вести, были обнаружены в списке избирателей на выборах, состоявшихся в сентябре 1996 года, ничего не изменил».

«Это военное преступление, но о геноциде бошняков вести речь нельзя, поскольку сербские силы должным образом эвакуировали всех гражданских лиц, женщин, детей и стариков из зоны боевых действий», – согласился с коллегой командовавший миротворцами ООН в секторе «Сараево» канадский генерал-майор Луис Маккензи.

Бошнякские боевики 7 января 1993 года, на Рождество, уничтожают сербское село Кравица под Сребреницей.