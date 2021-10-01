«Я – не русская» – Поклонская выступила против тезиса Путина о «едином народе России и Украины»

01.10.2021 20:20 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Говорить о том, что украинцев, как отдельной от русских нации не существует, уже слишком поздно.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы уходящего созыва Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поклонская призвала «не лить бензин в огонь украинства» и рассказала о своем украинском прошлом.

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«Поздно говорить, что никаких украинцев нет. Уже слишком много было сделано, и время такое пришло, что я склона к тому, чтобы наоборот, признавать, что сформировалась, на сегодняшний день, с учетом пройденного, украинская нация. И это надо признавать и поменьше вливать бензин в этот огонь украинства. Украинец, русский – это же невозможно. Надо кому-то просто остановиться. Люди, которые говорят, что я служила украинской власти, они совершенно правы. Я действительно, и родилась в Украинской ССР, и служила, конечно же, в украинской прокуратуре, украинской власти, именно власти, но потом, в 14-м году, случился госпереворот, и я понимала, что власти там нет, пришли те люди, которые организовали этот переворот, даже бывшие наши подозреваемые и обвиняемые, и служить им, конечно же, не стала. Но это не лишает меня моей истории, истории моих предков, истории вообще моего рода», – заявила Поклонская.

По мнению известного российского публициста Егора Холмогорова, Поклонская своими утверждениями вступает в полемику с президентом Владимиром Путиным. Украина же, уверяет Холмогоров, как антироссийское государство должна быть ликвидирована.

«Мне кажется, что в этой скрытой полемике с Владимиром Путиным, настаивающим на единстве украинского и русского народов, Наталья Поклонская неправа. Русские и «украинцы», по прежнему остаются единым русским этносом. Это проявляется постоянно в тысяче мелочей. А что такое нация? Нация это политико-идеологическая организация этноса. Часть русского этноса взяли и превратили в анти-русскую политико-идеологическую структуру, по сути в криминальную тоталитарную секту. Из того, что эта секта актуально существует – не следует, что её существование естественно, и что русские должны оставить все как есть. Нет, ответом русских на формирование из части русских идеологической анти-России должна быть деконструкция этой анти-России. Если понадобится – принудительная. И это вопрос не только исторической правды, но и национальных интересов России. Поскольку анти-Россия всегда будет источником вреда для России, она просто не может существовать по другому. А что до обсуждения на телевидении в ток-шоу, то правда состоит в том, что зрители сами хотят смотреть на эту тему. Это главный парадокс данной ситуации. Телевизионщики может и хотели бы уделять Украине меньше внимания, но тогда просядут рейтинги – я и сам тут в положении телевизионщика. А наверное если запрос на украинскую тему есть, то она затрагивает важнейшие струны в нашей русской душе, отвечает на вопрос «Кто мы, русские?». И лучший ответ за последнее время дал Владимир Путин в своей замечательной статье. Ответ же Натальи Поклонской мне не представляется столь же удачным – мне кажется уважаемая экс-депутат так и не разобралась кто она», – заявил Холмогоров «ПолитНавигатору».

Напомним, ранее в одном из интервью Поклонская назвала себя коренной украинкой и подчеркнула, что гордится «певучим шевченковским языком».