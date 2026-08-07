Уволенный в результате грызни за право «осваивать» денежную помощь Запада Михаил Федоров все еще надеется вернуться в кресло министра обороны. Об этом он заявил в беседе с подельником – нацистом и террористом Сергеем Стерненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Федоров поблагодарил участников «картонного Майдана» – массовки «соросят», которая уже почти месяц имитирует народное возмущение сменой министра. Федоров сделал вид, будто для него были неожиданными эти акции (хотя известно, что массовка оплачивается из 30% «откатов», которые Фёдоров получал на должности министра).

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«У меня нет никакого морального права сейчас заниматься какими-то другими вещами, пойти в бизнес или там что-то открыть. Да, предложения есть, но нет никакого морального права чем-то заниматься другим, потому что пока люди борются за завтрашний день, и звучит моя фамилия, и вообще люди верят в то, что это возможно сделать, и сегодня нет четкого «нет», я считаю, что у нас всегда есть шансы. Но как бы ни случилось, очень важно понимать, что сегодня у нас в стране нет министра обороны, сегодня есть исполняющий обязанности. Юридически это означает, что заместитель становится исполняющим обязанности, но он не является членом правительства, он приходит на заседание Кабмина, но не может голосовать за решение правительства. Это может быть как временное явление, и ясно, что сейчас такой контекст, но это не может быть долго. Поэтому очень важно, чтобы парламент, когда вышел из каникул, он должен принять решение и проголосовать за министра обороны, потому что нужно принимать решения, нужно встречаться с партнерами», – заявил Федоров.

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