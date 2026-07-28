Отправленный в отставку министра обороны Михаил Федоров – никакой не борец с коррупцией, а, наоборот, закладывал в контракты 30% «отката» на нужды переизбрания кокаиниста Зеленского на второй срок.

Теперь же эти припасы задействованы для организации «картонного майдана», рассказала изгнанная из Зе-фракции депутат Верховной рады Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы услышим и увидим в интернете записи, когда он собирал многих поставщиков и после этого получил прозвище «Миша 30% на выборы». Когда он рассказывал всем, что все должны 30% отдавать на избирательную кампанию. Мне, кстати, интересно, чью. Думаю, что мы уже с вами понимаем, чью, поэтому про коррупцию точно тут не стоит рассказывать, а про реализацию технологии, причём, её реализацию на высшем уровне. Многие эксперты в этой сфере, мои знакомые, сравнивали её с избирательной кампанией президента США. Вот я хочу сказать, что кто-то готов к выборам. И это точно не Зеленский», – считает Скороход.

Она утверждает, что Зеленский был в курсе махинаций во времена работы Федорова в Минобороны, поскольку думал, что деньги аккумулируются для его переизбрания.