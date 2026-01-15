«Я решителен как никогда!» – Макрон потребовал ликвидировать отставание Франции в беспилотниках

15.01.2026 20:58
Франция должна наращивать производство беспилотников, в котором она отстает от Украины и других стран ЕС.

Об этом президент Эммануэль Макрон заявил сегодня на военной базе в городе Истр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«И давайте проясним, что мы опаздываем. Мы опаздываем, потому что украинцы отлично внедрили инновации. Потому что у них были партнеры-промышленники из других стран. И сегодня на европейской земле есть производство, которое лучше и массовей, чем у нас. Давайте отреагируем быстро и решительно!», – призвал Макрон.

По его словам, французские военные заводы «удвоили а иногда и утроили наши производства, но французская экономика еще не является военной».

«Если бы мы были на войне, я смею надеяться, что мы бы так не производили. Я смотрю, что украинцы делали иначе. На нас не давят события таким же образом. Но к этому нам не привыкать! Я говорю очень решительно: то, что мы сейчас делаем, обязывает нас», – сказал Макрон.

