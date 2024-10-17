Я с первого класса не принимаю власть – нацпредатель Гребенщиков

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Признанный иноагентом некогда известный в России рок-музыкант Борис Гребенщиков похвастался, что с первого класса, если не раньше, – не воспринимает власть, потому что она для него не является авторитетом.

Об этом Гребенщиков заявил в эфире телеканала «Дождь» – тоже признанного в России иноагентом и ведущем свою деятельность зарубежом.

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«Когда я рос, никому в голову не приходило, что власти можно верить, таких дураков не было. Когда вы говорите: «Разрешен, запрещен», у меня абсолютно резонный вопрос – хеллоу, а кто эти загадочные «те», которые могут запрещать, разрешать? А не хотели бы они пойти куда подальше? Я не принимаю их авторитета, я не принимаю их решений. Они для меня – никто. Они для меня были никто, когда я был в первом классе, и до первого класса, и всю мою жизнь, и они будут оставаться никем до конца моей жизни, потому что я не принимаю их авторитета», – трепался Гребенщиков.

Напомним, Гребенщиков ранее в интервью назвал всех русских психбольными фашистами и похвастался, что перевел на нужды ВСУ 12 миллионов евро.