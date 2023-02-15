«Я свой, евробуржуинский!»: мэр Кишинева, бывший соратник Додона, присягнул режиму Санду

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В Молдове на фоне истеричных заявлений Майи Санду начинается подготовка к местным выборам, которые состоятся осенью этого года.

Избирательная кампания на местном уровне в Молдове – это генеральная репетиция президентских выборов, которые должны состояться в 2024 году. От того, насколько успешно выступят партии и их кандидаты на местном уровне, и в первую очередь в крупных городах, будет зависеть, кто и насколько успешно сможет участвовать в президентских выборах.

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Главное внимание будет приковано к выборам мэра Кишинёва и столичного муниципального совета. Крайне важно, кто будет контролировать столицу страны в преддверии общенационального электорального цикла.

Мэр Кишинёва Ион Чебан, избранный при поддержке Партии социалистов, но поменявший свои знамёна на проевропейские, заявил, что готов сотрудничать с новым правительством Дорина Речана, которого Майя Санду выдвинула в качестве кандидата в премьер-министры.

Напомним: Речан пользуется доверием в США и является сторонником курса на отказ от нейтрального статуса Молдовы.

Перед этим Ион Чебан учинил раскол во фракции Партии социалистов в Кишинёвском муниципальном совете, выведя оттуда целый ряд своих сторонников, которые присоединились к новому политическому проекту Чебана. Публично обвинив своих бывших коллег по фракции в сговоре с правящей партией «Действие и солидарность», Чебан допустил личный выпад в адрес бывшего главы фракции Динария Кожокару и его супруги, публично огласив информацию личного характера.

Социалисты в ответном заявлении отметили, что рассматривают обвинения своего бывшего коллеги «в качестве свидетельства неспособности решить элементарные проблемы горожан».

«Бывший секретарь ПСРМ по идеологии Ион Чебан уже давно совершил акт политического предательства, переняв идеологию партии PAS и действуя на политической арене Молдовы в унисон с партией власти. Отказ от молдавской идентичности и суверенитета Молдовы, провозглашение евроинтеграции в качестве основополагающей цели – всё это личные инициативы Иона Чебана», – заявила Партия социалистов.

Ион Чебан, даже будучи членом команды ПСРМ, никогда не скрывал своих президентских амбиций и рассчитывал стать преемником Игоря Додона на этой должности.

Стоило Додону потерпеть поражение на выборах и предстать в качестве фигуранта уголовного дела по «измене родине», как Чебан моментально дистанцировался от своего бывшего многолетнего сподвижника. В то же время нынешний мэр Кишинёва не особо прятал и свои проевропейские устремления: в частности, он демонстративно праздновал Рождество в семейном кругу 25 декабря, в то время как Молдавская Церковь традиционно придерживается юлианского календаря.

Предаваясь мечтаниям о президентском дворце, Ион Чебан не хочет терять стартовую площадку в кишинёвской мэрии. Ему надо во что бы то ни стало сохранить пост мэра Кишинёва к президентским выборам, и именно в этом качестве вступить в президентскую гонку.

А поскольку в Кишинёве, особенно в пригородах, сильны прозападные настроения, кишинёвскому градоначальнику выгодно прослыть «своим, евробуржуинским» и для электората, и для властей, и для западных посольств.

Ион Чебан вплоть до мелочей повторяет путь бывшего мэра Риги Нила Ушакова. Тот тоже победил на выборах под лозунгами межнационального мира. В результате он пошёл на сговор с русофобами, закрыл 11 русских школ в Риге, но это его не спасло от статуса фигуранта в уголовном деле. Ион Чебан не верит, что такая же судьба может ждать и его самого.

«В нынешних условиях Чебан ещё больше закапывает себя в электоральную могилу. Как мэр, он проявил себя только созданием скоропортящегося кича парковой инфраструктуры. Для правящей партии «Действие и солидарность Чебан – кандидат на выселки. А для кишиневцев… вот и поглядим на выборах, кем он стал для кишиневцев», – пишет телеграм-канал «Случайный корреспондент – Молдова».