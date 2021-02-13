Язык Невзорова довёл «укропа» Цимбалюка до оргазма

13.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Либеральный «журналист», так грамотно поливающий память Победы и Россию русофобскими помоями, как это делает Александр Невзоров, эффективен на своём месте и не должен лезть в такое грязное дело, как политика, соблазняясь возможностью занять место лидера оппозиции вместо Алексея Навального.

Об этом в эфире YouTube-канала «Свободный» заявил работающий в Москве пропагандист украинского агентства УНИАН Роман Цымбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается аспектов про какие-то политические амбиции Невзорова, мне кажется, он слишком умный, чтобы играть в это г##но, и он всё равно останется в первую очередь публицистом, журналистом и мастером слова», – сказал украинский пропагандист.

Он заявил, что является фанатом Невзорова и не пропускает ни одной передачи с его участием.

«Это человек, который филигранно владеет словом, и я бы тоже хотел научиться так владеть словом на каком-нибудь этапе. Потому что у него колоссальный опыт формулирования своих мыслей, таким образом, что это похоже на меч японского самурая, что просто рассекает всё очень чётко и жёстко», – лебезил пропагандист.

Он назвал оскорбительные высказывания со стороны Невзорова в адрес героини Великой Отечественной войны Зои Космодемьянской «очень классным вопросом».

«Потому что когда здесь происходит это победобесие, они рассказывают, как они освобождали весь мир от фашизма, но почему-то никто никогда не ставит вопрос в таком ключе – а как же так получилось, что эта война, оказывается это не праздник, почему она остановилась аж под Москвой? Почему вы сдали всю Украину, советские герои? И если ты с такой точки зрения посмотришь на эту ситуацию, как это было, сколько погибло людей, то, наверное, даже эти российские ублюдки не будут даже в своих эротических имперско-геополитических фантазиях клеить у себя на машинах «Можем повторить». Потому что повторять нечего», – плевался русофобским ядом Цымбалюк.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в свою очередь, либерал Станислав Белковский, вступившись за своего коллегу Невзорова, также посчитал своим долгом оскорбить память Космодемьянской.