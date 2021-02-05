В России нашли управу на похабника и власовца Невзорова

05.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Российское военно-историческое общество потребовало от Гепрокуратуры привлечь скандального телеведущего-оппозиционера Александра Невзорова к ответственности по статье «Реабилитация нацизма».

Об этом говорится в заявлении организации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом стали его слова, сказанные в эфире радио «Эхо Москвы», где Невзоров обвинил Героя Советского Союза Зою Космодемьянскую в исполнении преступных приказов.

«Заслуги-то, в общем, никакой не было. Фанатик, исполняющий преступный приказ», – заявил Невзоров.

Под преступным приказом телеведущий, очевидно, понимает приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, в котором советским диверсантам ставилась задача «разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и 20-30 км вправо и влево от дорог».

«Высказывания Невзорова А.Г. о герое Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза Космодемьянской Зое Анатольевне, о значении ее подвига, изложены в названной публикации в уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига героя Великой Отечественной войны (Космодемьянской З.А.) и в конечном итоге – на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах.

РВИО просит Генеральную прокуратуру провести проверку по факту распространения Невзоровым А.Г. заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенным с использованием средств массовой информации и привлечь к уголовной ответственности по п. 2 ст. 354.1 УК РФ Невзорова Александра Глебовича», – говорится в заявлении.