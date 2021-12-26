Юлия Тимошенко: На Украине массово останавливаются ТЭЦ

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Новости Украины

Несмотря на оптимистичные заявления киевского руководства, украинские ТЭЦ останавливаются, а более четверти украинцев уже жалуются на постоянные отключения электроэнергии.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила экс-премьер Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По опросам, 26 процентов граждан Украины говорят о том, что у них уже начались отключения света. Это происходит, когда премьер-министр говорит, что у нас всё нормально и никаких проблем нет. Но точно в этот же день СБУ сделали заявление о том, что страна находится в шаге от остановки ТЭЦ. Уже сегодня 20 блоков ТЭЦ стоят, значительное число ТЭЦ остановилось. Вчера снова Национальная комиссия регулирования электроэнергетического сектора, указом президента ввела повышение налога на транспортирование электроэнергии от 11 до 21 процента. Я хочу спросить: куда дальше?» – сказала Тимошенко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, несмотря на восьмилетнюю борьбу за «энергетическую независимость от России», Украина до сих пор более чем на 50% зависит от российской энергетики.

Кроме того, в Киеве сообщили, что даже такие крупные города Украины, как Запорожье, вынуждены обходиться крайне ограниченным количеством электроэнергии – школы работают периодически, а жилые дома по много часов не имеют света.