Ющенко хочет референдум по НАТО, который сдрейфил проводить Порошенко

02.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Чтобы курс Украины на интеграцию в НАТО был закреплен окончательно и не подвергался сомнению, необходимо провести референдум. Фиксация евроатлантической мечты в Конституции – это хорошо, но может быть отменено со сменой главы государства.

Об этом экс-президент Украины Виктор Ющенко рассказал в эфире канала «Прямой», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорошо, когда такое решение проходит через человеческое самосознание. Чтобы оно не выглядело так, как дар с небес. Конечно, мне кажется, что лучше было бы провести национальный референдум, который бы 250-милимметровыми гвоздями закрепил бы безоткатность этого процесса.

Когда это проводится через Конституцию – это тоже сильно, но это не обязательная запись.

Но я думаю, что с точки зрения той ситуации, которая есть у нас, чтобы мы не уклонялись от того, какой президент приходит, уходит, мы сближаемся с концептом евросближения и НАТО или отходим от него, этот шаг не плохой, его надо записывать, хотя многие иронизируют и предлагают: «Давайте запишем, что мы член ООН, ОБСЕ», нет, это немного другой вопрос, это идеологический вопрос. Или мы принимает концепт безопасности, которым живёт всё цивилизованное общество, или мы идём к Ташкентскому соглашению», – заметил Ющенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее политолог Владимир Корнилов обратил внимание на то, что администрация Петра Порошенко отказалась от планов по проведению референдума относительно членства Украины в НАТО, хотя еще несколько месяцев назад активно рекламировала идею подобного голосования.

«Антинатовские настроения растут крайне быстро, – почему Порошенко и снял с повестки дня вопрос, который лоббировал еще в начале этого года, о проведении референдума одновременно с выборами. Он уже уверен, что проиграет, потому стремится изменить Конституцию без всяких референдумов», – пояснял Корнилов.

Политолог Сергей Марков полагает, что идею референдума по НАТО потребовали отложить и контролирующие Украину американцы.

«Порошенко хотел этот натовский референдум использовать как переход к своей избирательной кампании, они увидели, что в знак протеста против Порошенко даже вот эти липовые 40 процентов, а реально там их меньше – около тридцати, могут не прийти проголосовать. И они могут полностью провалиться с этим референдумом. Когда американцы это увидели, они вашему Петру запретили это делать» – резюмировал эксперт.