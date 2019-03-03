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03.03.2019, Львов
 
Культура, Политика, Украина
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За MARUV голосовали сексуально нереализованные – Фарион

Украинскую певицу Анну Корсун, выступающую под сценическим псевдонимом MARUV, выбирали на Национальном отборе люди, которые имеют «проблему с сексом».

Об этом в интервью изданию «Золочiв.нет» заявила экс-депутат Верховной рады от ВО “Свобода” Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это, наверное, какая-то нереализованная сексуальность. Каждый говорит о том, что его волнует. Наверное эти люди имеют реальную проблему с сексом, поэтому за такое голосуют. Но это определенный спектр общества, и я думаю, что не нужно особо за это беспокоится. Честно говоря, я давно перешла на классику, и если бы ФБ не взрывался непринятием, я бы даже не знала, что происходит. Болото всегда будет, другое дело, зайдешь ли ты в это болото», – сказала Фарион.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что украинская певица Анна Корсун, выступающая под сценическим именем MARUV, отказалась от подписания договора с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины и не будет представлять страну на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», несмотря на победу в отборе, а вслед за ней отказались от участия в песенном конкурсе и другие артисты, в результате чего НТКУ приняла решение отказаться от участия в конкурсе «Евровидение-2019».

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