За склоками о проливах в Киеве забыли о задержанных украинских моряках

02.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Вместо того, чтобы требовать от Турции закрыть Босфор для российских кораблей, нужно решать вопрос с задержанными после инцидента в Керченском проливе моряками ВМСУ.

Таким мнением в эфире канала «Эспрессо» поделился экс-командующий ВМСУ Сергей Гайдук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конвенция Монтро – это международная конвенция, и такие громкие заявления носят немного популистско-декларативный характер. Мне кажется, что в этой ситуации надо быть более прагматичным.

Потому что Украина в ситуации, связанной с проливами, не является той окончательной инстанцией, которая принимает эти решения. Я скажу открыто: здесь должен быть комплекс решений, а самое главное, что сейчас надо говорить не о проливах, а о наших 24 украинцах, которые достойно себя ведут и стали заложниками ситуации. Надо говорить о них, и принимать все возможные и невозможные способы для того, чтобы вызволить их из плена», – заявил Гайдук.

Напомним, что командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о намерении обратиться к Турции с просьбой закрыть проход через Босфор для российских кораблей, после чего его подняли на смех украинские эксперты.

Ранее «ПолитНавигатор» рассказывал о дежурной истерике, которую на одном из российских каналов закатил скандальный украинский политолог Вячеслав Ковтун, распылявшийся о том, что на протяжении нескольких дней никто не видел задержанных украинских моряков. В ответ на это, ведущий ток-шоу Владимир Соловьёв пожалел, что ранее не дал придушить Ковтуна.