«За СССР ответите»: обнаглевшая Польша грозит России гигантским иском

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польские историки начинают работу над докладом, который станет почвой для подачи исков против России.

Как передает «ПолитНавигатор», об этом пишет издание Slowo Polskie.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Польша запустила новый проект по документированию потерь, вызванных советской военной агрессией и господством после Второй мировой войны, что может возобновить дискуссию о возможных репарациях, в том числе от России. Институт военных потерь начал каталогизацию ущерба, понесенного «в результате агрессии СССР против Польши в сентябре 1939 года, постоянной оккупации довоенных восточных провинций Польши и долгосрочных негативных экономических и социальных последствий советского господства в послевоенный период», — заявил директор института Бартош Гондек.

В свою очередь замминистра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что Варшава никогда не считала вопрос о компенсациях закрытым.

«Польское правительство никогда не считало решенным вопрос о военных репарациях за личные и материальные потери, понесенные в результате агрессии СССР против Польши и преступлений Сталина», — сказал чиновник.

Он пожаловался, что этот вопрос неоднократно поднимался перед Москвой, но «безрезультатно».

Отмечается, что тема оживилась на фоне фоне давних попыток Польши получить компенсацию от Германии. В 2022 году Варшава потребовала от ФРГ 1,4 триллиона евро,.

Что касается России, то поляки говорят, настроены на долгую работу.

«Учитывая чрезвычайно широкий и сложный характер проблемы, подготовка Восточного доклада — это многолетний процесс», — заявил Гондек.

По его словам, «власти ясно дают понять, что настало время обратить внимание на эту забытую часть польского прошлого и потребовать подотчетности – не только от Германии, но и от правовых и политических преемников СССР».