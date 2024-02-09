Забудьте о мире: Зеленский выбрал продолжение войны с Россией – Карасев
Отставкой Валерия Залужного украинский президент Владимир Зеленский ясно продемонстрировал, что рассчитывает на продолжение войны против России.
Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас уже никто не говорит о концепте военной победы. Вот, говорят, что нужна мобилизация, а для чего – никто не знает. Просто, на фронт посылать.
Или говорят, что надо перегруппировать вооружённые силы. Для чего? Если война продолжается, то должен быть смысл.
Так вот, Зеленский этой сменой главнокомандующего и сменой генералитета на более лояльных, хочет возродить концепт военной победы. За что воюем? – За то, чтобы освободить территории и Крым», – сказал Карасев.
«Когда нет нацеленности на победу, тогда в обществе начинаются размышления, разочарования и брожения. А что дальше? К миру идти или к переговорам, или застой? И не победа, и не поражение, такая ситуация подрывает легитимность власти.
Сейчас сменой военного руководства выбрана война. А то была ситуация ни войны, ни мира. А это влияет на политические настроения, оппозиция начинает громче звучать…
Поэтому должен быть выбор – либо война останавливается, и должен быть путь к миру. Либо нам надо начинать новый этап войны. Из-за того, что Зеленский не согласился с подходом Залужного, который говорил, что война в тупике», – добавил политолог.
Напомним, что в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил о принципиальной готовности к переговорам – но при получении Россией необходимых гарантий.
Спасибо!
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