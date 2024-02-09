Забудьте о мире: Зеленский выбрал продолжение войны с Россией – Карасев

Отставкой Валерия Залужного украинский президент Владимир Зеленский ясно продемонстрировал, что рассчитывает на продолжение войны против России.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас уже никто не говорит о концепте военной победы. Вот, говорят, что нужна мобилизация, а для чего – никто не знает. Просто, на фронт посылать.

Или говорят, что надо перегруппировать вооружённые силы. Для чего? Если война продолжается, то должен быть смысл.

Так вот, Зеленский этой сменой главнокомандующего и сменой генералитета на более лояльных, хочет возродить концепт военной победы. За что воюем? – За то, чтобы освободить территории и Крым», – сказал Карасев.