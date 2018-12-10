Задержанным в Керченском проливе украинцам грозят новые уголовные дела

10.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Следует тщательно проверить информацию о том, среди членов экипажей судов ВМСУ, задержанных российскими пограничниками, были люди, причастные к пыткам.

Такое мнение в комментарии “Московскому комсомольцу” высказал московский адвокат Дмитрий Аграновский.

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По его словам, вполне возможно, что в отношении задержанных могут быть возбуждены дополнительные уголовные дела и не исключено, что они некоторые из них могут стать фигурантами дел против человечности.

“Информация по возможному сотруднику СБУ должна очень тщательно проверяться. Потому что, если выяснится, что это ошибка, может вспыхнуть серьезный международный скандал. При этом я допускаю, что из задержанных 24 человек были те, кто знал понимал, что делает, среди них мог затесаться сотрудник СБУ с такой биографией….Вы, наверное слышали, что в своё время Следственный комитет возбудил много дел по событиям на Донбассе, многие из них из категории против человечности. Поэтому вполне возможно, что и выданном случае ситуация может повторится”, – полагает адвокат.

Напомним, что в ФСБ обратился житель Донецка, узнавший в одном из нарушителей сотрудника СБУ, пытавшего его ранее на украинской территории.

Как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, задержанные на катерах ВМС Украины СБУшники были карателями на Донбассе.