Заградотряд нацбата «Айдар» расстрелял авто с ВСУшниками

08.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

В связи с волной дезертирства в рядах ВСУ в командовании «ООС» было принято решение выставлять дополнительные блокпосты с нацистами батальона «Айдар».

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно распоряжению МО Украины, воинские части и подразделения, возвращающиеся из зоны конфликта подлежат обязательному карантину. Так, личный состав 128 горно-штурмовой бригады, после прибытия в ППД, вместо встречи с родными и близкими, ожидает трехнедельные карантинные мероприятия на полигоне «Ровенский», – сообщил Астрахань.

Он подчеркнул, что в связи с этим совсем неудивительно, что большая часть самовольно оставивших части служат именно в 128 бригаде ВСУ.

«В целях избегания массового бегства из соединения, в зоне ответственности бригады усилены блокпосты, в том числе личным составом 24 батальона «Айдар», прибывшего в зону ООС в составе 53 бригады. Их хамское поведение в отношении военнослужащих 128 бригады уже стало причиной вооруженных столкновений на блокпостах.

Так, 6 июня айдаровцам не понравилось, что автомобиль двигался к блокпосту на слишком большой скорости и был открыт огонь на поражение. В результате 2 военнослужащих 128 бригады сержант Сенник и старший солдат Карнась получили тяжелые ранения», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее от ран, полученных в перестрелке с «правосеками», скончался комроты ВСУ.