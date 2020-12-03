Закарпатский губернатор анонсирует репрессии против венгров
По результатам обысков лидеру партии закарпатских венгров Василию Брензовчиу областная прокуратура готовится вручить подозрение.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Украинформу» заявил глава Закарпатской областной госадминистрации Алексей Петров.
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«Сейчас по результатам обысков проводятся экспертизы. Я проводил совещание с работниками правоохранительных органов – они уверены, что будет подозрение. Я это подчеркивал сразу после скандала: если вы вызвали такой резонанс, то вы будете отвечать за свои действия», – сказал Петров.
Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет жаловаться в НАТО из-за обысков, которые СБУ устроила на Закарпатье у лидера венгерской общины Василия Брензовича, а также в ряде организаций, связанных с общиной.
Кроме того, экс-губерантор Закарпатья Геннадий Москаль рассказал о «золотой акции» закарпатских венгров и вскрыл подоплеку наезда СБУ.
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