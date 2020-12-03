03.12.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Закарпатье, Политика, Политические репрессии, Украина
Просмотров:

Закарпатский губернатор анонсирует репрессии против венгров


По результатам обысков лидеру партии закарпатских венгров Василию Брензовчиу областная прокуратура готовится вручить подозрение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Украинформу» заявил глава Закарпатской областной госадминистрации Алексей Петров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Сейчас по результатам обысков проводятся экспертизы. Я проводил совещание с работниками правоохранительных органов – они уверены, что будет подозрение. Я это подчеркивал сразу после скандала: если вы вызвали такой резонанс, то вы будете отвечать за свои действия», – сказал Петров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет жаловаться в НАТО из-за обысков, которые СБУ устроила на Закарпатье у лидера венгерской общины Василия Брензовича, а также в ряде организаций, связанных с общиной.

Кроме того, экс-губерантор Закарпатья Геннадий Москаль рассказал о «золотой акции» закарпатских венгров и вскрыл подоплеку наезда СБУ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть