Захарову удивило поведение американских журналистов во время встречи Лаврова и Блинкена

21.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Переговоры в Рейкьявике между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой Госдепа США Энтони Блинкинем прошли конструктивно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном «Комсомольской правдой» интервью заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, как прошла встреча.

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«Конструктивно – что стало понятно даже по первым словам Лаврова и Блинкена в ходе их протокольной съемки. Мне кажется, это даже удивило журналистов, присутствовавших на старте переговоров. Обычно, как вы знаете, сотрудники американских СМИ что-нибудь выкрикивают в начале, задают вопросы, пытаются что-то выудить – а тут стороны обменялись такими, опять же, конструктивными вступительными словами, что сделало дополнительные реплики журналистов просто ненужными. Потом они ушли, встреча продолжилась за закрытыми дверями», – сказала Захарова.

Она обратила внимание, что встреча длилась больше, чем планировали.

«Рассчитывали где-то на час, а вышло около двух», – добавила представитель МИД РФ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Москве обратили внимание, что в Рейкьявике США пытались разговаривать с Россией с позиции силы (см. Прорывов не будет. США объявили акт политической и экономической войны).