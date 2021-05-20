Прорывов не будет. США объявили РФ акт экономической и политической войны

20.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Недавние переговоры, которые провели в Рейкьявике глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарем США Энтони Блинкен, – это лишь попытка Вашингтона создать иллюзию более мягкого подхода к России, но на деле в отношениях между двумя странами мало что меняется.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале высказывает российский сенатор Алексей Пушков.

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«Переговоры в Рейкьявике надо рассматривать с учетом двух факторов. Первое. Байдену очень нужна встреча с Путиным, иначе претензии США на глобальное лидерство окажутся только претензиями», – считает политик.

Также он не исключает, что в Вашингтоне озаботились стратегическим сближением России и Китая.

«И теперь попробуют создать иллюзию более мягкого подхода к России, слегка смягчив свою риторику. Но лед никуда не тронулся: реальных сдвигов нет. Санкции – не будем о них забывать, превращая их в «новую норму», – США и не думают отменять. Но это не норма, а акт экономической и политической войны», – убежден Пушков.

В свою очередь московский политолог Сергей Марков обращает внимание на любопытные детали переговоров.

«Оказывается во время переговоров Лаврова и Блинкена в Рейкьявике прямо рядом с местом переговоров стоял огромный американский военный корабль. Так что можно сказать, что американцы организовали переговоры на своей военной базе. Конечно, это тоже форма давления на Россию», – подчеркнул Марков.

Напомним, что ранее президент США опустился до грязных оскорблений российского лидера Владимира Путина, после чего посол РФ был отозван из Вашингтона.

Затем Байден позвонил Путину и предложил встретиться на территории третьей страны, чтобы обсудить проблемные вопросы в отношениях двух стран.

При этом переговоры Лаврова и Блинкена встревожили Украину.