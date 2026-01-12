Захваты «теневого флота» будут становиться чаще, пока Россия не ответит зеркально
Захваты судов российского «теневого флота» будут становиться чаще и наглее, пока Россия не решится на жесткий аналогичный ответ.
Об этом в своём блоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Захват танкеров – это проба пера, и я боюсь, что процесс захвата российского теневого флота будет поставлен на поток. Британцы уже нашли якобы какую-то юридическую лазеечку, чтобы захватывать проходящие через Ла-Манш танкеры, которые они считают теневым флотом России, Ирана или Венесуэлы.
Ну вот видите, американцы смогли, причем они на следующий день еще один танкер захватили, и еще. Понятно, что они там не все под нашими флагами, но это прецедент.
И сейчас многие на Балтике смотрят: а почему бы нам тоже не позахватывать? Тем более, что Эстония пыталась захватить однажды танкер. Финляндия захватывала наш танкер. Правда, потом отпустила. А сейчас можно и не отпускать, оказывается. Вон, американцы как», – отметил Коц.
«Нам надо тоже объявлять санкции против тех стран и компаний, которые задействованы в логистике морской на Украину, и захватывать их суда. Вопрос в том, чем захватывать, у нас сегодня большие проблемы с выходом в Черное море, чтобы проводить такие операции – тут же будем атакованы украинскими БЭКами.
Поэтому, в первую очередь, надо выносить портовую инфраструктуру, ну и кошмарить те суда, которые задействованы в логистике украинской. И мы это делаем, подразделение «Рубикон» работает», – добавил военкор.
