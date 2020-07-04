«Закончили разговор – никакой воды вам не будет!»: У Зеленского презентовали брошюрку про Крым

04.07.2020, Киев, Максим Карпенко

В Киеве представили брошюру с рекомендациями по «освобождению» Крыма. Документ под названием «Актуальные ориентиры государственной политики в связи с временной оккупацией Автономной Республики Крым и г. Севастополя» журналистам показали вице-премьер Украины Алексей Резников и «представитель президента в АРК» Антон Кориневич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В брошюре говорится, что журналистам лучше называть Крым не «аннексированным», а «оккупированным», содержится устаревшая информация о населении полуострова, собранная по данным переписи 2001-го года. Также в книжке подчеркивается, что крымские татары являются коренным народом Крыма, а еще авторы рекомендаций призывают говорить не «обмен пленными», а «освобождение заложников».

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Одним из наиболее интересных пунктов является утверждение о невозможности возобновления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, а также отмены энергоблокады.

Эти тезисы уже обрадовали пропагандиста запрещенного в РФ меджлиса Айдера Муждабаева, против которого в России возбуждено уголовное дело за призывы к терактам.

«Возобновление электро- и водоснабжения на территорию временно оккупированной АРК Крым и г. Севастополя возможно только после деоккупации полуострова»…. И дальше подчеркну для особо тупых и пророссийских, и всяких полезных и корыстных идиотов: «… возобновление водопоставок по Северо-Крымскому каналу является важным для страны-оккупанта, прежде всего, для обеспечения полноценного развития военно-промышленного комплекса, усиления военного присутствия на полуострове и так далее»… Все, точка, чуваки, закончили разговор – никакой воды вам не будет. И все, кто сейчас говорит про воду в Крым – это люди, которые подпитываются из того же самого русского мешка с деньгами», – процитировал брошюрку Муждабаев.

Ранее «ПолитНавигатор» писал о том, что прошедшие на полуострове ливни значительно улучшили ситуацию с водоснабжением. Кроме того, обеспечить водой самый проблемный район полуострова – Симферопольский, помог ввод в эксплуатацию новых водоводов.