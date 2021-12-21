«Законы отступят на задний план»: Ярош призвал к массовым зачисткам

21.12.2021  17:44 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Дзен, нацизм, Политика, Украина
Новости Украины

В случае начала полномасштабной войны с Россией украинские националисты и радикалы должны будут самостоятельно избавиться от «пророссийского элемента» в стране.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил основатель запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае начала полномасштабной войны с Россией украинские националисты и радикалы должны будут самостоятельно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Несомненно, нейтрализовать людей, которые открыто и не открыто выступают против украинской государственности, должны украинские спецслужбы. Что-то они делают, мы постоянно видим отчёты о задержаниях российской агентуры, но этого мало», – считает праворадикал.

«На мой взгляд, если начнётся широкомасштабное вторжение, законы мирного времени отступят на задний план, и тогда украинские патриоты должны быть готовыми к зачисткам тех российских диверсантов, которые пребывают в политике, культуре, бизнесе. Именно они рассматриваются Кремлем как будущая оккупационная администрация», – сказал Ярош.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Украина готовится к наступлению на Донбасс и его полной зачистке. Об этом свидетельствует усиление группировки войск на линии разграничения и давление Запада на Россию, который делает все, чтобы не допустить её вмешательства для защиты республик.

Кроме того, в Москве отметили, что для принуждения Киева к выполнению Минских соглашений в Донбасс должны быть введены миротворцы одной из стран ОДКБ.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть