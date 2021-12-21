«Законы отступят на задний план»: Ярош призвал к массовым зачисткам

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Новости Украины

В случае начала полномасштабной войны с Россией украинские националисты и радикалы должны будут самостоятельно избавиться от «пророссийского элемента» в стране.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил основатель запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несомненно, нейтрализовать людей, которые открыто и не открыто выступают против украинской государственности, должны украинские спецслужбы. Что-то они делают, мы постоянно видим отчёты о задержаниях российской агентуры, но этого мало», – считает праворадикал.

«На мой взгляд, если начнётся широкомасштабное вторжение, законы мирного времени отступят на задний план, и тогда украинские патриоты должны быть готовыми к зачисткам тех российских диверсантов, которые пребывают в политике, культуре, бизнесе. Именно они рассматриваются Кремлем как будущая оккупационная администрация», – сказал Ярош.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Украина готовится к наступлению на Донбасс и его полной зачистке. Об этом свидетельствует усиление группировки войск на линии разграничения и давление Запада на Россию, который делает все, чтобы не допустить её вмешательства для защиты республик.

Кроме того, в Москве отметили, что для принуждения Киева к выполнению Минских соглашений в Донбасс должны быть введены миротворцы одной из стран ОДКБ.