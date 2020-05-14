Закупоренные на Украине заробитчане всеми силами пытаются вырваться из страны

14.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинцы, зарабатывающие низкоквалифицированной сезонной работой за границей, сегодня сталкиваются с рядом непреодолимых препятствий при попытке выехать из страны.

Об этом пишет «Российская газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские сезонные работники – «заробитчане», гастарбайтеры – сталкиваются сегодня с рядом непреодолимых препятствий при выезде в страны Европы. Они не могут попасть за границу по воздуху из-за карантинных мер, а кроме того, МИД Украины требует от них помимо справки о здоровье еще как минимум трехмесячный контракт на работу, а также вид на жительство за рубежом», – отмечается в публикации.

МИД и Кабинет министров Украины, указывает издание, опровергли необходимость получения разрешений на выезд, по крайней мере, автомобильным транспортом, но местные СМИ со ссылкой на дипломатические источники все равно сообщают о неких неформальных списках выезжающих, которые составляют дипломаты и пограничники.

«Смысл создаваемых препятствий, как считают наблюдатели, прост: получить налоги от сертифицированных правительством гастарбайтеров и комиссионные от западных заказчиков украинской рабочей силы. На сегодняшний день новых чартеров в Европу правительство не анонсировало, и застрявшие дома «заробитчане» пытаются выбраться из Украины своим ходом. Но этот шаг имеет смысл только для тех, кто работает в Польше», – пишет газета.

Как сообщал ПолитНавигатор, киевский юрист Татьяна Монтян рассказала, что Европа взвыла без украинских рабов.

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