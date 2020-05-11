Европа взвыла без украинских рабов – Монтян

11.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Европейские страны посредством майдана убили экономику Украины, чтобы переманить к себе миллионы гастарбайтеров для занятия низкоквалифицированным трудом.

Об этом в эфире Youtube-канала «PolitWera» заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина развалилась на майдане в 2013 году, а сейчас Украина похожа на гальванизированный труп, который на проводках держит наша метрополия – США и Европа.

Европа, как оказалось, даже собственный урожай собрать не может без рабов-гастарбайтеров. Посмотрите, как они страдают, бедняжечки. Карантин, рабов-гастарбайтеров нет, и эти страны не в состоянии свой собственный народ загнать на поля, чтоб самих себя накормить. Не могут без рабов-гастарбайтеров», – отметила адвокат.

По её мнению, западные страны устроили в Киеве майдан для того, чтобы уничтожить экономику Украины и получить человеческий ресурс для работы в Европе.

«В принципе, теперь даже самым тупым понятно, зачем им нужен был майдан – чтобы опустить уровень жизни Украины настолько низко, чтобы людям в радость было ехать пахать по 16 часов в день, стоя раком на солнце на полях в Европе, что ж тут непонятного», – резюмировала она.

Напомним, последствиями карантина на Украине может быть полный крах малого и среднего бизнеса в стране и массовый выезд гастарбайтеров заграницу.