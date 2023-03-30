Замглавы Зе-офиса получил уголовное дело с подачи криминального авторитета
Украину продолжают сотрясать коррупционные скандалы. На этот раз в фокусе внимания местных правоохранителей оказался замглавы администрации президента Украины бывший адвокат Андрей Смирнов.
Соответствующие документы опубликованы на сайте зарегистриованного в Днепропетровске «Антикоррупционного правозащитного совета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
Отмечается, что вопросы возникли относительно доходов и приобретений брата чиновника Игоря Смирнова.
«Так, за прошедший 2022 год Игорь стал владельцем движимого и недвижимого имущества на общую сумму около $250 000, а также совершал сделки по цене значительно ниже рыночной. Игорь купил апартаменты в элитной новостройке во Львове, земельный участок в Карпатах, парковочное место в Киеве, автомобили «Volkswagen Multivan», «BMW», а также мотоцикл.
Вызывает удивление, что парковочное место в Киеве, рыночная стоимость которого составляет примерно 20 000 долларов США, брат Андрея Смирнова приобрел всего за 60 тысяч гривен», – говорится в публикации.
При этом утверждается, что апартаменты в львовском ЖК «Авалон-37» обошлись ему в миллион гривен, тогда как рыночная стоимость такого жилья составляет не менее шести миллионов.
«Еще одним приобретением брата Андрея Смирнова является 10 гектаров земли в закарпатском селе Поляна недалеко от горнолыжного склона. Рыночная одной сотки здесь может достигать 3000 долларов. Но это не помешало Игорю Смирнову приобрести 10 гектаров за 10,6 тысячи гривен», – указывают авторы.
Среди прошлогодних приобретений Смирнова фигурируют автомобили «Volkswagen Multivan», «BMW» и мотоцикл, общая стоимость которых составляет порядка 125 тысяч долларов.
Соответствующие документы были переданы в Генпрокуратуру, которая начала досудебное расследование.
При этом киевское интернет-издание «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники, указывает на любопытную деталь касательно «Антикоррупционного правозащитного совета».
«Общественная организация имеет корни в Днепре и связана с бизнесменом Петровским (он же «Нарик»), а также ранее сотрудничала с самим Смирновым», – пишет «ЗН».
Под кличкой «Нарик» в Днепропетровске знают местного криминального авторитета Александра Петровского (настоящая фамилия Налекрешвили), который ранее засветился на совместном снимке с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко в окружении раскольников из так называемой ПЦУ.
Впоследствии уголовный авторитет оказался в составе украинской делегации в Стамбуле во время церемонии получения томоса о признании Константинопольским патриархом ПЦУ.
Что касается замглавы офиса президента Украины Андрея Смирнова, то ранее он был адвокатом бывшего главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, экс-министра юстиции Елену Лукаш и днепропетровского рейдера-олигарха Геннадия Корбана.
Кроме того, Смирнов считался близким к замглавы администрации президента эпохи Януковича Андрею Портнову.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.