30.09.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Болгария, Политика
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Зампред парламента Болгарии: «Протестующие готовы стрелять по нам из автоматов»


Лидер партии Болгарский фронт национального спасения и вице-спикер Народного собрания Валери Симеонов заявил, что протестующие против правительства напоминают ему красных кхмеров.

Об этом политик заявил телеканалу Nova, заявил корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди, которых вы видите на площадях, являются болгарской версией красных кхмеров, – заявил Симеонов в эфире телешоу «Здравствуй, Болгария!». –  Кидаются яйцами, потому что у них нет автоматов Калашникова. Если бы они были у них, они бы убивали. Это концентрация человеческой ненависти».

Политик также прокомментировал инициативу о создании экспертного правительства взамен нынешнего прозападного и коррупционного. По его словам, такой вариант невозможен.

«Я считаю, что это нерациональная идея – как найти за полгода (экспертов, которые были бы настолько погружены во все и не спровоцировали [своими действиями] никаких потрясений?», – спросил Симеонов.


При этом сторонник премьера Бойко Борисова – Симеонов назвал оппонирующего ему президента Болгарии Румена Радева «вечно скандалящим ребенком, который топочет по полу».

Массовые протесты против прозападного премьера, правительства и генпрокурора Болгарии продолжаются в стране уже два с половиной месяца.

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