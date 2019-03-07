Запад готовит Порошенко на второй срок – Шахназаров

07.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Враждебная страна с антироссийски настроенным населением на границах с РФ – основная цель украинской политики Запада.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил режиссёр Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не считаю Украину колонией, я думаю, что ей подходит больше всего такое понятие как протекторат. Колония – это там, где администрация полностью иностранная, а протекторат – это то, что на Украине – в принципе, сохранены атрибуты, но государственная власть находится полностью под иностранным управлением, и это очевидно. На мой взгляд, если не поменяется мнение где-то в кабинетах за рубежом, а оно не поменяется, Порошенко приведут на пост президента. Всё к этому идёт.

Количество кандидатов – это очень хитро и правильно: у Порошенко есть свой небольшой, но ядерный электорат, всех остальных надо растащить, выбросив на рынок сорок, пятьдесят, и они растащат, потому что главное его привести во второй тур, они его туда приведут, и он выиграет у Зеленского. Если надо, всё подтасуют и проголосуют за Порошенко. Во-первых, выборы устроены так, что всегда есть преимущество у действующего президента. Во-вторых, в принципе, Порошенко ведёт свою программу грамотно, как бы к нему не относились, он грамотный политик, он знает, что он делает», – заявил Шахназаров.

«Понятно, что его ведут. Может быть, в последний момент где-то там решат, что нет. Но я этого не вижу, потому что им, в принципе, им же нужен президент, который ещё и может контролировать Украину, а Порошенко доказал главное: он контролирует всё-таки страну», – добавил он.

Комментируя публичное выступление посла США в Киеве с унизительными требованиями к властям Украины о проведении кадровых перестановок, Шахназаров отметил, что в мире есть десятки стран, в которых американские послы позволяют себе что-то подобное.

«Африка, Латинская Америка. Украина в этом смысле не исключение. Вообще очень мало стран, которые обладают суверенитетом, а самое главное, [многие] – не хотят им обладать, Украина один из таких примеров. Мы всё время их упрекаем, что как же так, они с вами так поступают, а им нормально, главное, чтобы кормили, давали деньги – вот идеология. К сожалению, это ужасно осознавать, когда ты жил (с Украиной – ред.) в СССР, в одной очень амбициозной стране.

Может ли ситуация на Украине решиться путём какого-то нового майдана, народного возмущения – похоже, что нет. Надо понимать, что эту ситуацию будут контролировать очень жёстко. Кстати, то, что сейчас происходит с прессой, с журналистами – это тоже форма внедрения понимания в головы людей, что надо помалкивать (например, после обыска СБУ, оппозиционному украинскому журналисту Владимиру Скачко грозит до 10 лет тюрьмы за «сговор» с его заключённым коллегой Кириллом Вышинским – ред.). Это будет под очень жёстким контролем», – отметил режиссёр.

«В результате мы получаем необыкновенно, крайне враждебную страну с населением, которое антироссийски зомбируется, на наших восточных границах. Ситуация плохая», – подытожил Карен Шахназаров.