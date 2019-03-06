Скачко светит до 10 лет тюрьмы за «сговор» с Вышинским

06.03.2019, Киев

Оппозиционный украинский журналист Владимир Скачко, в квартире которого СБУ провела обыск, может быть арестован уже на следующей неделе и предстать перед судом.

Об этом сам журналист рассказал во время скайп-включения в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу поздравить господина Трюхана и господина Белова. Трюхана за то, что он призывал СБУ разобраться со мной, чтобы я не ходил живой по улицам Киева. Они пытались обвинить меня в том, что я оторвал Крым и собираюсь оторвать Донбасс. Это называется «посягательство на территориальную целостность Украины». 11 марта в понедельник в 11 часов я буду, скорее всего, арестован. Мне светит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Иду я в сговоре с [с арестованным редактор РИА Новости Украина] Кириллом Вышинским. Статья «Сговор» нужна для того, чтобы идти в группе, чтобы статья была 5.10 с конфискацией имущества. Жду, когда ехать за свои деньги в Херсон, потому что «крымская прокуратура», находящаяся в Херсоне, возбудила против меня это дело. Мне вручили подозрение и повестку на допрос», – рассказал он.

По словам журналиста, формальным поводом для возбуждения против него уголовного дела стала аналитическая статья о Крыме, написанная еще в 2014 году.

«Поводом для возбуждения уголовного дела послужила статья, опубликованная 16 марта 2014 года. Называлась она: «Крым. Возвращение или уход». Я там пытался анализировать, как Украине можно сохранить Крым. Например, переговорами. Сначала переговорить, а потом перестреливаться и перекрикиваться. Это было воспринято определенными господами, как призывы к посягательству на территориальную целостность.

В какой бредовой голове это родилось, я не знаю, но скрываться я не буду, никаких преступных деяний я не совершал, и поэтому я приду, и пусть уже разбираются. У меня гипертония, долго я там не протяну, так что весело. Трюхан и Белов должны будут радоваться», – сказал Скачко.

Также он назвал пыткой 14-часовой обыск СБУ у него в квартире, во время которого ему только предлагали принесенную с собой оперативниками подозрительную еду.

«Это процессуальные дела, я не могу комментировать, почему так долго. Это очень похоже на пытки, за все 14 часов я выпил две чашки кофе. Это демократия у нас. Мне принесли какую-то еду в кулечке, я благодарно отказался, потому что хочу умереть в тюрьме, чтобы Трюхану и Белову было приятнее», – подытожил журналист.

При этом украинский политолог Вадим Трюхан начал кричать, что Владимир Скачко ненавидит свою страну, после чего назвал его «предателем» и «подонком».

«Предатель и подонок – вы», – резко ответил ему ведущий Евгений Попов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что к делу против Владимира Скачко СБУ подвязала «вещдоки» – магнитики с изображением президента России Владимира Путина и бывшего руководителя СССР Никиты Хрущева.

Отметим, что во время обыска в квартире журналиста сотрудники СБУ не допускали к нему адвоката и правозащитников.