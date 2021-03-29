Запад готовит утилизацию украинского населения

29.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Для Запада любые славяне – человеческий материал, подлежащий утилизации, поэтому они воспринимают Украину как страну, отданную на уничтожение.

Об этом в эфире телеканала «Первый республиканский» заявил политической эксперт, социолог Сергей Баранов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – страна, которая отдана на уничтожение. Поэтому Западу не важно, те это будут украинцы или не те, западных стратегов это не волнует. Славяне им вообще не нравятся, любые славяне, будь то поляки, сербы, русские – это многовековая головная боль. Им это не нужно, потому что Восточная Европа для них – чужое. Славяне – человеческий материал, который нужно утилизировать», – сказал Баранов.

Напомним, ранее украинский иммунолог заявил, что вакцины производства Serum Institute of India, которые закупает Украина, менее безопасные, чем вакцины европейского производства.