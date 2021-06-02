Запад хочет заставить Сербию признать Косово, приняв край в НАТО

02.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Сербский дипломат Владислав Йованович считает, что учения НАТО в Косово и давление на страны Альянса, не признавшие сепаратистский анклав, являются частью новой стратегии США.

Об этом пишет «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существует психологическое действие, которое должно потрясти нас, напугать и заставить отказаться от нашей принципиальной позиции, чтобы стать более уязвимыми перед давлением, на этот раз они используют в игре НАТО, – считает Йованович. – Последние недели Сербия находится под перекрестным огнем Запада из нескольких точек, и цель этого действия состоит в том, чтобы примирить нас с позицией отдельных западных стран, которые считают так называемое Косово независимым, и дают нам понять, что они не намерены отступать от этого».

В подтверждение своих слов дипломат привел недавнее выступление президента Сербии Александра Вучича на Главном совете правящей Сербской прогрессивной партии:

«Западные страны взяли на вооружение особую стратегию, которую вы могли бы прочитать в текстах Сервера (американского профессора -конфликтолога, близкого к окружению Байдена – ред.) и некоторых сербов, которые работают на них, – рассказал сербский президент. – Они откровенно заявляют: «Представьте Вучича подлецом, который не будет подавлять независимость Косово, и мы начнем атаковать его новым способом. Мы будем оказывать давление на страны с независимой позиций», и я особо подчеркиваю мужество Греции, которая балансирует на грани признания, но не признает. И также они дали понять, что признание не обязательно для членства в НАТО, и когда Косово станет членом НАТО, сербы поймут, что все кончено».

Тем временем, албанские СМИ сообщают, что Испания присоединилась к списку стран, улучшающих отношения с Косово, в частности, приштинская «Демократия» заверяет, что это страна скоро откроет в Приштине офис связи. При этом, по информации издания, бывший министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, в настоящее время отвечающий за внешнюю политику ЕС, сыграл ключевую роль в этом шаге.

«Запад пытается предпринять быстрые шаги, чтобы подвести нас к заключительному акту признания государственности так называемого Косово, – убежден Владислав Йованович. – На этот раз они играют с НАТО и поощряют процесс создания косовской армии. Все это психологические игры, которые должны нас расстраивать, пугать и подкреплять аргументы в пользу того, что мы зря тратим время и ослабляем наши собственные позиции, если продолжаем сопротивляться давлению, и что для нас будет полезнее подписывать все, что они дают сейчас, для улучшения отношений с Западом. Все это говорит о том, что страны Запада хотят решить проблему Косово и Метохии ускоренными темпами, активировав натовскую составляющую, потому что вряд ли они смогут достичь членства Косово в ООН или какой-либо другой международной организации».

Владислав Йованович также напоминает о недавнем выдвижении тезиса о том, что диалог между Белградом и Приштиной должен быть завершен через два-три месяца или к февралю следующего года.

«Мы должны ответить нашей платформой, в которой будут указаны юридические и неопровержимые факты в нашу пользу. Это привело бы в ярость западные страны, но поставило бы их в оборонительную позицию. Тогда бы никто не подталкивал бы нас в спину, и агрессивное отношение к нам изменилось бы», – убежден дипломат.

По словам Владислава Йовановича, сербская платформа должна констатировать, что независимость Косово является частью процесса незаконного распада Югославии, который должен закончиться распадом Сербии.

«Следует напомнить международной общественности, что Косово было насильственно отделено от Сербии агрессией, не одобренной Советом Безопасности ООН. И что независимость Косово и Метохии противоречит Резолюции 1244, которая дважды подчеркивает суверенитет Сербии над краем до тех пор пока не будет найдено решение по статусу Косово и Метохии. Но статус не подразумевает независимости, а определяет объем автономии в общем государстве. Таким образом, мы привлечем мировую общественность, и западным странам придется публично объяснять, почему они совершают незаконные действия. Это узаконило бы требования России и Китая об их участии в переговорном процессе по Косово», – добавил эксперт.

На заглавном фото: «Премьер-министр» Косово Альбин Курти и «президент» Вьоса Османи общаются в боевиком Косовских сил безопасности – участником натовских учений «Защитник Европы 2021».