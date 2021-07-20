20.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Китай, Конфликт, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, США, Украина, Экономика коллапса
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Запад не собирается помогать Украине ни в чём, кроме русофобии – эксперт

Новости УкраиныЗапад будет помогать Украине ровно до тех пор и только в тех сферах, где...

Запад будет помогать Украине ровно до тех пор и только в тех сферах, где её можно использовать против России.

Об этом в эфире радиостанции «Вести Москва» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Принципов на Украине на самом деле никаких нет. Точнее, они на самом деле хотели бы, чтобы все эти лозунги насчёт «Запад нам поможет! Запад с нами», чтобы они оказались правдой, но они оказались неправдой, а точнее полуправдой.

Запад – с Украиной, но только в тех местах, где ему выгодно использовать Украину против России. А во всех остальных случаях – каждый сам за себя.

Столкнувшись с этой правдой, Украине пришлось идти к китайцам. Кстати, этот замечательный путь был начат достаточно давно, ещё до 2014 года, но его продолжили и при Порошенко.

Порошенко стал заигрывать с китайцами и заключать сделки, они тогда обещали завод Антонова возродить, но так до сих пор и не возродили», – сказал он.



Также политолог отметил, что хвалёные украинские ценности пропадают сразу же, как только Киеву нужны деньги.

«Китайцы купили за три копейки всю документацию завода Антонова и вывезли, а сейчас конструируют свой широкофюзеляжный самолёт, но совместно с нами. Вот вам и вся Украина.

Понимаете, сколько мы слышали о том, что Украина сейчас покажет, как нужно «эффективно», а в итоге они пришли туда же, пошли к Китаю брать деньги, и никакие принципы им не мешают», – заключил Михеев.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинской власти необходимо объявить Китаю войну и сразу сдаться, чтобы КНР оккупировал «незалежную» и вложился в её развитие.

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