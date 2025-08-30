Запад сильно недооценил Россию – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
30.08.2025 11:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 477
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


С какими бы экономическими проблемами не столкнулась Россия, она не потеряет возможности воевать. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С какими бы экономическими проблемами не столкнулась Россия, она не потеряет возможности воевать. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я что-то не вижу, что Россия разваливается в военном плане, что она не сможет вести войну. Это самое большое заблуждение, которое было у Запада во все времена – это недооценка противника. Это очень опасно», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что Россия не потеряет способность воевать.

«Они будут жрать брюкву, морковку, масло не будут есть. А пушки будут всегда. Даже бензин, сейчас наносятся удары по НПЗ и повышаются цены. Так вот, даже если у населения не будет бензина – у армии будет всё. Такой архетип той территории», – добавил СБУшник.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить