Запад сильно недооценил Россию – полковник СБУ
С какими бы экономическими проблемами не столкнулась Россия, она не потеряет возможности воевать. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я что-то не вижу, что Россия разваливается в военном плане, что она не сможет вести войну. Это самое большое заблуждение, которое было у Запада во все времена – это недооценка противника. Это очень опасно», – сказал Стариков.
Он подчеркнул, что Россия не потеряет способность воевать.
«Они будут жрать брюкву, морковку, масло не будут есть. А пушки будут всегда. Даже бензин, сейчас наносятся удары по НПЗ и повышаются цены. Так вот, даже если у населения не будет бензина – у армии будет всё. Такой архетип той территории», – добавил СБУшник.
