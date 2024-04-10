Западная помощь лишь загоняет в кабалу, – львовский пропагандист начал о чём-то догадываться

Анатолий Лапин.  
10.04.2024 13:25
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Украина


Тезисы украинской пропаганды о неизбежной «перемоге» над Россией больше не работают, а западная помощь, будь то американские истребители или кредиты, лишь еще больше загоняют Самостийную в кабалу.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тезисы украинской пропаганды о неизбежной «перемоге» над Россией больше не работают, а западная помощь,...

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«F-16 что-то изменят, не изменят, – это пусть военные говорят. Пишут, что мало, что изменят ход событий. Если разблокирует Америка даже не в формате помощи, а в формате займа, то это еще больше вгонит в огромные долги, которые и так являются гигантскими у украинского государства.

То есть, ситуация вырисовывается как-то так, что эти «ножницы» уже не сходятся.

И тут для внутреннего «пузыря» даже уже становятся вредными все старые нарративы, которые прекрасно и правильно звучат, но они не имеют под собой ресурсной базы для своей реализации», – заявил Дроздов.

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