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Тезисы украинской пропаганды о неизбежной «перемоге» над Россией больше не работают, а западная помощь, будь то американские истребители или кредиты, лишь еще больше загоняют Самостийную в кабалу.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«F-16 что-то изменят, не изменят, – это пусть военные говорят. Пишут, что мало, что изменят ход событий. Если разблокирует Америка даже не в формате помощи, а в формате займа, то это еще больше вгонит в огромные долги, которые и так являются гигантскими у украинского государства. То есть, ситуация вырисовывается как-то так, что эти «ножницы» уже не сходятся. И тут для внутреннего «пузыря» даже уже становятся вредными все старые нарративы, которые прекрасно и правильно звучат, но они не имеют под собой ресурсной базы для своей реализации», – заявил Дроздов.