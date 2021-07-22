22.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Германия, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ
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Западная пресса рвёт на части европейскую политическую элиту за «переход на сторону Путина»

В таких крупных европейских СМИ, как немецкий журнал «Der Spiegel», сообщается, что вся Европа...

В таких крупных европейских СМИ, как немецкий журнал «Der Spiegel», сообщается, что вся Европа окончательно встала на сторону России и президента Владимира Путина.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил главный редактор «МК-Германия» Наталья Суродина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Медийное пространство в Германии ужасает. Я приведу один из самых ярких примеров, это была недавняя статья журнала «Der Spiegel», в которой была цитата и картинка о том, что «Вся Европа защищает Путина и будет его защищать даже тогда, когда он будет жрать младенцев».

Именно так, «жрать младенцев», – это то, что пишет в принципе мейнстримное средство массовой информации в Германии», – сказала Суродина.

Напомним, ранее в Москве заявили, что США продолжают полностью контролировать спецслужбы, армию, СМИ и политические партии Германии, поэтому Европа ещё не скоро освободится от статуса сателлита.



Кроме того, раньше германская контрразведка опубликовала доклад, в котором бездоказательно обвинила Россию в пропаганде и негативном влиянии российских СМИ на немецкое общественное мнение.

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